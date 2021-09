Orvieto Doc, ridotta la produzione: i cambiamenti climatici incidono sempre di più

02 settembre 2021 a

La Regione Umbria, così come il Lazio, ha accolto la richiesta del consorzio per la tutela dei vini per la riduzione dell’Orvieto Doc per ettaro. In particolare, per la vendemmia di quest'anno, si fissa a 52,50 ettolitri per ettaro la quantità massima di vino classificabile come vino Doc Orvieto, Doc Orvieto Superiore, Doc Orvieto Classico e Doc Orvieto Classico Superiore, corrispondenti ad una resa massima di uva classificabile per le stesse denominazioni pari a 75 quintali per ettaro, per tutte le tipologie previste dal disciplinare di produzione, ad eccezione delle tipologie Vendemmia Tardiva e Muffa Nobile. Nel 2012 la resa era di 90 quintali di uva per ettaro relativamente all'Orvieto e all'Orvieto Classico. Rispetto allo scorso anno, inoltre, la raccolta è stata posticipata per via della fioritura iniziata in ritardo. A dare il via alla vendemmia 2021 nel territorio orvietano, la raccolta dello Chardonnay. Secondo gli enologi le premesse sono buone, malgrado le temperature elevate delle scorse settimane, i successivi bruschi abbassamenti e la scarsità di precipitazioni.

L'enologo Cotarella: "Annata buona per la vendemmia nonostante i cambiamenti climatici"

Sotto il profilo fitosanitario, si segnala comunque un buono stato di salute dei vigneti e le uve sono mediamente ottime. Qualche preoccupazione persiste proprio per la prolungata assenza di precipitazioni, ma l'arrivo delle piogge potrebbe trasformare ancora in meglio l’evolversi della vendemmia. Sempre di più, anche nell'Orvietano, i cambiamenti climatici incidono su quantità e qualità di quanto viene prodotto. Nel complesso, i danni provocati dalle gelate di aprile apparsi fin da subito importanti e seguiti in alcune zone dalle grandinate, risultano parzialmente rientrati, grazie anche alla ripresa delle piante con la crescita di numerosi germogli. Non si esclude, comunque, che questi fenomeni possano influire sulla riduzione dei volumi attesi. Per effettuare le previsioni sugli andamenti occorre attendere che i primi conferimenti delle uve raggiungano una quantità significativa.

Se le prossime settimane si confermeranno miti da un punto di vista climatico, i viticoltori della zona potranno sperare comunque in una buona annata. La produzione di vino dell'anno scorso, a livello regionale, si era confermata in linea con quella del 2019 per le uve a bacca bianca e aveva fatto registrare un calo della produzione del 15, 20 per cento per le uve a bacca rossa, dovuto prevalentemente ad attacchi tardivi di oidio della vite. Da un punto di vista qualitativo la vendemmia 2019 fu inferiore di circa il 25 per cento rispetto al 2018 per via della conformazione e del minor peso dei grappoli di uva che era stato possibile raccogliere. Una situazione comune un po' a tutta la regione. Le perdite maggiori si erano registrate, tuttavia, proprio nell'Orvietano, dove si erano segnalate produzioni deficitarie anche del 35, 40 per cento.

