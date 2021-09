San Francesco al Prato ospiterà il primo Greentable, forum internazionale dell'architettura ecosostenibile

Alessandro Antonini 02 settembre 2021 a

Un evento internazionale che esordisce nel cuore verde ed è destinato a radicarsi in Umbria: è il Green table, il forum internazionale su architettura e design ecosostenibili, che segna tra l’altro la riapertura di San Francesco al Prato. Appuntamento dal 20 al 23 ottobre. La Regione dell’Umbria crede davvero nelle potenzialità del progetto e ha stanziato ieri 40 mila euro in “quota collaborazione”. La delibera è di ieri. L’evento “risponde ai previsti criteri di armonia e coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale; valorizzazione del territorio regionale; validità rispetto al sistema economico, sociale e culturale regionale”, è scritto nell’atto. I soldi sono stanziati a favore della Fondazione Guglielmo Giordano, di cui è presidente quell’Andrea Margaritelli, imprenditore della Listone Giordano e presidente dell’Istituto nazionale di architettura. Il cervello del progetto. Il forum è organizzato anche da Media eventi di Carlo Timio.

Prende le mosse da un illustre precedente, il Fest Arch, il festival dell’architettura è durato lo spazio d due edizioni e ha terminato la sua corsa a Perugia nel 2012. Stavolta gli organizzatori hanno coinvolto le istituzioni locali, dalla Regione al Comune di Perugia passando per la Fondazione Cassa di Risparmio. Che hanno risposto. La parola d’ordine è “phygital”. La crasi tra physical e digital sta a significare un poste tra fisico e digitale, un mix fra on line e off line, con possibilità di interazione in presenza e connessione da remoto. Il convegno si svolgerà grazie al sostegno di una piattaforma digitale innovativa che permetterà di collegare più partecipanti in diverse città europee.

Il cuore del convegno verte sui temi dell'architettura, del design, di urbanistica e territorio, che vedrà protagonisti i più importanti architetti, designer, economisti italiani tra cui Michele De Lucchi, Mario Cucinella, Patricia Urquiola, Aldo Cibic, Cino Zucchi, Walter De SiIva, Stefano Boeri, Benedetta Tagliabue e altri ancora. Il filo rosso è l’ecosostenibilità. Uno dei partner del progetto, filtra da Palazzo Donini, è Aboca. E’ annunciato come vento di apertura lo spettacolo “Botanica”, il progetto musicale ideato dai DeProducers con il professor Stefano Mancuso e la stessa Aboca, in tour in Italia dal 2017 dopo aver debuttato a Roma all’Auditorium Parco Della Musica e al Supernova Festival di Genova. “Una maniera innovativa - è scritto nella nota di presentazione - con cui Aboca, in veste di coproduttore e coideatore, ha scelto di portare al grande pubblico gli orizzonti scientifici più avanzati del mondo vegetale facendo dialogare suoni, parole, musica”.

