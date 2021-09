Città di Castello, la Mostra del cavallo torna lungo il Tevere. Orari e programma

01 settembre 2021 a

a

a

Sarebbe stato utopistico organizzare come è stata negli anni la Mostra nazionale del cavallo, viste le incognite legate alla pandemia da Covid, ma la fiamma della passione equestre sarà tenuta comunque viva anche quest’anno. E’ in programma nel fine settimana una due giorni in sella tra i tesori naturalistici e artistici di Città di Castello. Per gettare infatti un ponte verso l’auspicabile ripresa dal 2022 dell’evento, che caratterizza da oltre mezzo secolo Città di Castello e l’Umbria, l’Associazione Mostra nazionale del cavallo organizzerà per sabato e domenica una passeggiata che porterà cavalieri e amazzoni lungo il percorso naturalistico del fiume Tevere e le colline che lo circondano, l’arte di Alberto Burri e i più bei scorci del centro storico tifernate. L’evento replicherà l’esperienza già vissuta l’anno scorso, raddoppiando le giornate a cavallo, e sarà completamente gratuito per i partecipanti, con una disponibilità numerica limitata per evitare assembramenti e rispettare le norme finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19.

Città di Castello, torna la Mostra del Libro: rarità da tutta Italia e dall'estero. Ecco date, luogo e orari

“Siamo estremamente dispiaciuti per l’impossibilità di organizzare la manifestazione ma questo non può e non deve fermare un movimento sociale, culturale ed economico legato al cavallo, di cui Città di Castello aspira ancora ad essere punto di riferimento regionale e nazionale”, dichiara il presidente dell’Associazione Mostra nazionale del cavallo Marcello Euro Cavargini. “Ecco perché - prosegue - metteremo a disposizione degli appassionati un evento promozionale che possa contribuire a tenere viva la tradizione equestre del territorio”. La passeggiata partirà sabato alle ore 14.30 dal parco Alexander Langer: lungo il percorso ciclopedonale del fiume Tevere cavalieri e amazzoni attraverseranno il parco naturale dei Laghi Spada e risaliranno le colline circostanti fino a raggiungere l’agriturismo San Giovanni.

Apre a ottobre l'auditorium di San Francesco al Prato. Resta da sciogliere il nodo della gestione

Nella giornata di domenica la comitiva dei partecipanti alla passeggiata ripartirà alle ore 9.30 e arriverà nel capoluogo: costeggiando gli ex seccatoi del tabacco, sede delle collezioni Burri, percorrerà le vie e le piazze principali del centro storico, fino al ristorante Il Boschetto. Il presidente Cavargini ringrazia il comune di Città di Castello e la Regione Umbria, “che patrocineranno l’evento e ci sono sempre vicini”, insieme ai consiglieri dell’Associazione Mostra nazionale del cavallo Mirella Bianconi Ponti, Lucio Ciarabelli e Domenico Duranti, “per un impegno mai venuto meno in anni resi difficili dalla pandemia”.

Arezzo, l'ex assessore e albergatore Marcello Comanducci: "L'agosto migliore di sempre, ora avanti tutta con la città del Natale"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.