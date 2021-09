Terni, Lorenzo Rinaldi finalista di X Factor: gli studi con Tosca all'Officina Pasolini e il ritorno single

Giorgio Palenga 01 settembre 2021 a

La riproposizione, qualche sera fa in tv su Otto, delle audition del 2019 di X Factor ha riacceso l’interesse su di lui e fatto scattare la curiosità – classica – che poi si traduce nella ricerca sui motori di ricerca del web: “Che fine ha fatto…?”.

Lorenzo Rinaldi, il giovane ternano, oggi 21enne, arrivato fino alle finali del talent di Sky quando venne eliminato, al terzo live, per una discutibile decisione a maggioranza del giudici, non ha smesso di coltivare il sogno di affermarsi nel mondo dello spettacolo. Ma ha deciso di seguire una strada diversa, sicuramente meno “facile” rispetto a quella di sfruttare la popolarità del momento, nella maggior parte dei casi effimera.

“Dopo X Factor – racconta Lorenzo – ho fatto appena in tempo ad esibirmi per qualche live, come ad esempio in piazza Europa a Terni, per San Valentino 2020, poi è scoppiata la pandemia. Sono tornato sul palco l’estate successiva, per un live in streaming organizzato dalla Stas di Terni, per il mio compleanno (20 anni ndr), e per aprire il tributo a Sergio Endrigo alla cascata delle Marmore. Nel frattempo ho scritto molto, anche se la mia idea era un’altra sin dall’inizio”.

Lorenzo infatti, che ha avuto anche la proposta di entrare tra i concorrenti di Amici, cortesemente declinata, si era posto un obiettivo preciso.

“Il talent ti dà una grande visibilità – spiega – ma ti può travolgere e ‘bruciare’, senza le necessarie basi e conoscenze. Ho pensato così che la cosa migliore fosse studiare e perfezionarmi ed ho fatto domanda per essere ammesso all’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini (un laboratorio creativo di alta formazione e hub culturale finanziato dalla Regione Lazio ndr). Si tratta di una prestigiosa accademia di alta formazione artistica, diretta per la parte riservata alla musica da Tosca, per un percorso di studi biennale, con accesso a numero chiuso. Io ho avuto la fortuna di essere ammesso e tra pochi giorni inizierò le lezioni del secondo anno. ”.

“Fortuna” per modo dire. In realtà Lorenzo si è trovato a concorrere con circa 300 candidati all’ammissione per il settore musicale dei quali la commissione della scuola ne doveva selezionare solo 30. E il giovane ternano è stato scelto, a dimostrazione del suo grande talento e delle potenzialità artistiche individuate anche dal gruppo di docenti dell’accademia, tutte figure professionali ai massimi livelli, nei diversi settori, del mondo della musica.

Oltre a Tosca, all’Officina Pasolini insegnano anche altri personaggi famosi, come Nicolò Fabi, ma anche fior di professionisti come il produttore e autore Joe Barbieri, il polistrumentista e cantante Giovanni Truppi, il compositore e regista Paolo Coletta, la vocalist e solista Gabriella Scalise, già insegnante di canto ad Amici.

Nel frattempo, però, Rinaldi continua a scrivere e in questa fine estate 2021 è tornato anche sul palco.

“La collaborazione con la band ternana dei Mog4no, con la quale mi esibii a San Valentino, in pratica non si è mai interrotta, anche perché alla base c’è una amicizia vera con i suoi componenti. Così Andrea Assogna (frontman e leader della band ternana ndr) mi accompagna al sax, alla chitarra e con altri strumenti nello spettacolo che abbiamo portato lo scorso 21 agosto al parco Ciaurro, organizzato dal Bla Bla Bla, e che proporrò anche venerdì sera, 3 settembre 2021, al Fat. Canto quasi tutti miei inediti, dei quali ho scritto sia musica che testi, ed è un’occasione per scoprirli, visto che al momento non li ho ancora pubblicati. Sto sperimentando varie forme di scrittura, anche se il genere cantautoriale in questo momento è quello che più mi intriga”.

Nel frattempo Lorenzo è anche tornato single, dopo che si è conclusa la sua storia d’amore con un’altra concorrente di X Factor 2019, Beatrice Giliberti.

