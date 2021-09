Il Comune cerca assessore donna, si fanno avanti in trenta: c'è pure una candidata dalla Francia

Anna Maria Piccirilli 01 settembre 2021 a

Entro giovedì 2 settembre sarà ufficializzato il nome del nuovo assessore, rigorosamente donna, che subentrerà a Fabiana Grullini, l’ex membro della giunta di Maurizio Calisti. Con le sue dimissioni infatti il Comune di Campello sul Clitunno non rispetta più le regole previste dalle quote rosa. A rendere ufficiale i tempi della nomina il sindaco Calisti che dopo attenta valutazione sceglierà, tra le trenta candidature arrivate sul suo tavolo, colei che rivestirà la carica di nuovo assessore.

L'assessore si dimette e il Comune fa un bando per rimpiazzarla

Candidature che hanno fatto seguito a un avviso pubblico i cui termini sono scaduti il 31 agosto e finalizzato per l’appunto all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di “idonea persona di sesso femminile residente a Campello sul Clitunno o che abbia legami per l’ente, disponibile a ricoprire la carica in questione”. E le risposte non sono mancate. Di queste trenta aspiranti sei sono di Campello o dintorni, le rimanenti di altri comuni e addirittura, questa la curiosità che ha lasciato basiti un po’ tutti, una risposta è pervenuta da una candidata italiana residente in Francia.

“Tutti i curricula arrivati saranno da me studiati e valutati attentamente se in possesso dei requisiti richiesti – commenta il sindaco Calisti – E’ inevitabile una prima scrematura. La candidata italiana residente in Francia, ad esempio, non risponderebbe ai requisiti richiesti. Poi una volta ufficializzata la nuova assessora, nei giorni seguenti – conclude - si darà avvio a tutta la procedura istituzionale richiesta, come una condivisione con la giunta che precederà il prossimo consiglio comunale dove avverrà la presa d’atto”. Prima delle dimissioni di Grullini, rimasta comunque in consiglio comunale come consigliera, erano arrivate quelle del vice sindaco Antonello Pallotta, anche lui rimasto in maggioranza nel ruolo di consigliere. Ovviamente sulla vicenda l’opposizione si è scatenata ed è andata giù pesante. Per Domizio Natali “un’amministrazione che implode dopo appena due anni, senza che nessuno dall’esterno abbia dato fuoco alla miccia è segno evidente di un logoramento”. “Un’amministrazione arrivata alla frutta” ribadisce Stefano Cianca.

