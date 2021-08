Giano dell'Umbria, riapre la ex scuola di Montecchio: firmata convenzione con la pro loco

31 agosto 2021 a

A Giano dell'Umbria riapre la ex scuola della frazione di Montecchio: è stata siglata la convenzione che la assegna alla pro loco della frazione fino al 31 dicembre 2024. Si è concluso così il percorso avviato dall'amministrazione comunale sin dal suo insediamento, volto a riaprire la struttura chiusa ormai dal 2013.

In questi mesi, nello specifico, è stata redatta la certificazione di agibilità, le necessarie indagini geologiche, la conformità degli impianti, è stato riparato il danno al tetto provocato dal crollo di un albero e sono stati rimossi materiali e rifiuti di vario tipo abbandonati da anni nella stessa struttura. Ora, grazie alla sinergia con la pro loco, l'edificio potrà tornare ad essere così fruibile per la comunità di Montecchio e ospitare future iniziative. In questo processo, che ha visto coinvolto il sindaco Manuel Petruccioli e gli assessori al patrimonio e alle frazioni - Jacopo Barbarito e Isabella Bartoloni - nonché i relativi uffici, si conclude così uno degli obiettivi di mandato dell'amministrazione comunale, volto al recupero del patrimonio immobiliare dell'ente da destinare a fini associativi e sociali, nonché alla riapertura di spazi di aggregazione.

