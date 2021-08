Castel Ritaldi, nuova scuola anti sismica realizzata con i fondi del Miur: inaugurazione col prefetto Gradone

31 agosto 2021 a

Sabato 21 agosto si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del nuovo plesso scolastico "G. Parini" di Castel Ritaldi. Erano presenti il sindaco Elisa Sabbatini la giunta e tutta l'amministrazione comunale, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Melanzio-Parini, Il prefetto Armando Gradone, il consigliere regionale Valerio Mancini, il consigliere provinciale Jacopo Barbarito, il dirigente regionale all'istruzione Merli, tutte le autorità militari oltre ai sindaci limitrofi al territorio di Castel Ritaldi.

La scuola, finanziata con fondi Miur per 2,76 milioni, verrà aperta alle lezioni a partire dal 13 settembre ed è una struttura Xlam in legno , si sviluppa su un unico piano dotata di ampie aperture ed alcune delle quali apribili in maniera elettrica. È dotata di pannelli solari e di un sistema all'avanguardia antincendio. Inoltre si e’ data importanza alla cura degli spazi esterni che verranno utilizzati nel periodo estivo a servizio delle famiglie, garantendo la possibilità di svolgere attività all' aperto in completa sicurezza rispetto alla zona parcheggio auto oltre al giardino dotato di impianto automatico di irrigazione

Verrà installato fuori dal plesso un depuratore d'acqua per poter sensibilizzare i bambini alla tutela di questo bene prezioso, evitando l'utilizzo della plastica preferendo l'uso delle borracce.

A conclusione dei lavori, sono stati anche ripensati e completamente arredati gli spazi interni, secondo un nuovo progetto frutto del lavoro di una riflessione e di un progetto atto a soddisfare i nuovi canoni di didattica in cui al centro ci sono i bambini e le bambine, i loro interessi, i bisogni, la cura dei dettagli e il senso di accoglienza. Le stanze sono state arredate in base all'età dei bambini che le frequentano, privilegiando arredi con forme armoniche, essenziali e con colori tenui. L’acquisto degli arredi è stato finanziato con risorse comunali. A partire da settembre, dunque, bambini ed insegnanti riprenderanno possesso della scuola trovandola completamente nuova e accogliente.

