Oroscopo del Corriere di martedì 31 agosto 2021: le previsioni dei segni zodiacali

Ecco qui di seguito le previsioni segno per segno dell'oroscopo di martedì 31 agosto 2021.

ARIETE

La vostra emotività vi rende persone sensibili, ma a volte troppo permalose. Date il giusto peso alle cose oppure ne rimarrete schiacciati.

TORO

L’amore vi ha colto in un momento in cui pensavate solo al lavoro e alla famiglia. Il futuro però riserva per voi occasioni inaspettate.

GEMELLI

Volete fare qualcosa di dolce per la persona che amate. Perché non preparate una cenetta romantica? Non dimen­­ticate i fiori.

CANCRO

A volte provate invidia nei confronti di una persona che vi sta vicino. Non copiate tutto quello che fa, ma cercate la vostra strada.

LEONE

Ogni giorno trovate una scusa per lamentarvi di qualcosa. Stasera, prima di dormire, elencate le cose belle che vi sono successe.

VERGINE

Durante un litigio siete stati troppo duri con il partner, che ora si sente molto offeso. Oggi ritagliate del tempo per parlarvi e chiarirvi.

BILANCIA

L’amore vi ispira a compiere gesti importanti: assecondate questa sensazione e organizzate una serata romantica col partner.

SCORPIONE

Siete stanchi e svogliati, ma questo atteggiamento non è proprio da voi: cercate di ritrovare il giusto sprint per affrontare le nuove sfide.

SAGITTARIO

Sentite di aver sbagliato tutto e aver perso un’importante occasione per essere felici: cercate di fare ordine nella vostra mente.

CAPRICORNO

Non dimenticate mai che chi fa da sé fa per tre, sia nel lavoro che a casa: se siete stanchi di discutere prendete in mano la situazione.

ACQUARIO

I dettagli fanno la differenza, soprattutto nelle persone: a voi non sfug­ge nulla e avete colto subito l’interesse speciale di un amico per voi.

PESCI

Parlare serve a poco quando si è arrabbiati: cercate di calmarvi e risolvere una situazione in sospeso una volta per tutte.

