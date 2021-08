Assisi, seconda edizione di "The Next Generation": il Bootcamp & Horeca Work Forum 2021

29 agosto 2021 a

Dopo una prima edizione con numeri da record che ha raggiunto circa 600 mila visualizzazioni sui canali social ufficiali dell’evento, l’edizione numero due del Bootcamp & Horeca Work Forum, organizzato da Planet One con la collaborazione del media partner Bargionale, si preannuncia essere altrettanto stimolante, visto anche il valore e l’attualità del tema proposto: The Next Green Generation.

Con una conferenza stampa di apertura dei lavori, prevista per giovedì 2 settembre presso la Tenuta San Masseo di Assisi, verrà presentato il programma completo delle due sessioni di lavori: 6 e 7 Settembre dedicato alla Mixology e alla Caffetteria e 13 e 14 Settembre dedicato alla Ristorazione e alla Caffetteria. Due appuntamenti ricchi di contenuti e protagonisti autorevoli, che si confronteranno nelle tre location scelte come sede dell’evento: Borgo Antichi Orti Assisi, Tenuta Baroni Campanino Assisi, Tenuta San Masseo Assisi.

La sostenibilità è ormai la direzione di sviluppo e governance che dovranno intraprendere tutte le attività nel panorama del Food & Beverage. Un nuovo modo di approcciarsi al futuro, non più solo in termini di sviluppo economico, ma ponendo l’attenzione all’ambiente, alla lotta allo spreco, all’utilizzo di fonti rinnovabili, alle energie alternative, perché non è più solo un atto di responsabilità verso il pianeta ma è una richiesta anche da parte dei clienti.

Alla 2° edizione del Bootcamp & Horeca Work Forum, patrocinato dalla Regione Umbria, dal Comune di Assisi e dalle più importanti associazioni di categoria di settore (Federalberghi, Fipe, Coldiretti, Confindustria, Confcommercio) si parlerà di quali scenari si aprono per il mondo dei consumi fuori casa, nell’ottica di un approccio di business sostenibile.

Quattro le principali aree tematiche che si affronteranno con tutor ed esperti di settore: Menù green addicted (utilizzo di prodotti di consumo, forniture di filiera certificata, recupero e riutilizzo degli scarti Food & Beverage, No Waste); Tecno Friends (utilizzo dei materiali edili, arredi, equipment a basso impatto ambientale, recupero energetico, materiali riciclabili); Comunicazione Go Green (il nuovo trend della comunicazione, messaggi on line e off line green economy oriented, creazione di siti a zero emissioni, brand reputation) e Manager will be green (nuovi approcci mentali per l’organizzazione e la gestione delle risorse umane green oriented)

Chef Ambassador della kermesse l’umbro Paolo Trippini, già Ambasciatore del Gusto italiano e da sempre portavoce della filiera corta, della valorizzazione delle biodiversità territoriali e della cucina umbra tradizionale, che ha declinato in chiave moderna e sostenibile portandola nei palcoscenici internazionali dell’alta gastronomia. Accanto a lui Marco Gubbiotti, l’Unione Regionale Cuochi Umbri e le Lady Chef del centro Italia che si alterneranno nell’elaborazione di pranzi e cene green oriented. Tanti i volti noti del mondo food and beverage e della mixology , a partire da Oliver Glowing da Borgo Petroro e Locanda Petreja di Todi, Lorenzo Cantoni del ristorante il Frantoio di Assisi premiato da AIRO come Miglior Chef dell’Olio 2021, a Terry Monroe di Opera 33 di Milano ( Taste Hunter e Trainer Alchimista Planet One) e Max Morandi Co Founder Ada C. Secret Bar di Padova, Titolare dell’Accademia del Barman e Trainer area Miscelazione Spagirica Planet One.

