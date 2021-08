Narni, danza storica e banchetto medievale di scena in centro per la Corsa all'Anello

30 agosto 2021 a

A Narni continuano con successo gli eventi nell'ambito di Secondo Aevo, edizione speciale della Corsa all’Anello. Il fine settimana ha registrato un buon risultato di presenze con tantissime persone che hanno partecipato agli eventi e hanno degustato i piatti delle osterie tipiche allestite in centro storico. Per tutta la settimana continueranno le manifestazioni che accompagneranno all’evento clou domenica 5 settembre, la Corsa all’Anello al Campo de li Giochi.

Lunedì 30 agosto alle 18 all’Orto di Poca Considerazione di Palazzo dei Priori si terrà un focus su Ars Palliorum. Alle 20 sarà la volta de “Il banchetto di Medeluccia” a Palazzo Fraporta, fedele riproposizione di un banchetto medievale con pietanze dai ricettari originali e animazione a tema (cena all’aperto). Alle 21,30 in piazza dei Priori ci sarà lo spettacolo di danza storica a cura del gruppo teatrodanza Il Corteggio di Mezule “Come ape danzar di fiore in fiore”. Martedì 31 agosto alle 21,30 in centro storico ci saranno i Percorsi culturali museali diffusi, ricostruzioni di ambientazioni medievali a cura di Sistema Museo che verranno riproposte anche nelle giornate seguenti. Mercoledì primo settembre ale 18 a Palazzo dei Priori si terrà un focus sulle giornate medievali ed alle 21 sulla benedizione dei cavalieri di Fraporta (streaming con collegamenti sul posto). Alle 21,30 alla chiesa di San Francesco ci sarà la benedizione dei cavalieri di Fraporta con ingresso riservati ai soli membri dell’associazione. Alle 22 in Piazza dei Priori ci sarà “Le spade raccontano”, esibizione teatralizzata del Circolo della Spada Narni.

Giovedì 2 settembre e venerdì 3 settembre si terranno le benedizioni dei cavalieri di Santa Maria e Mezule rispettivamente nelle chiese di Santa Maria Impensole e Santa Margherita. La formula sarà la stessa che è già stata adottata per il terziere Fraporta. Quest'anno la rievocazione narnese è ritornata in presenza dopo lo stop dovuto al Covid-19.

