Covid, in Umbria aumento dei ricoveri: il bollettino del 29 agosto

Tornano a salire i ricoveri nei reparti Covid in Umbria, dopo il calo registrato ieri. Nelle ultime ventiquattro ore, in base ai dati relativi alla situazione pandemica diffusi oggi dalla regione Umbria, sono stati registrati sei ricoveri in più. Le ospedalizzazioni complessive sono ora 58, con sette pazienti, dato invariato, ricoverati in terapia intensiva.

Invariato il numero dei deceduti. In calo, seppur lieve, gli attualmente positivi, che ora 1771, con 115 nuovi positivi e 128 guariti. Intanto l’83 per cento dei cittadini umbri ha ricevuto la prima dose del vaccino anti covid, mentre la soglia di coloro che hanno completato il ciclo vaccinale è prossima al 70 per cento. È quanto emerge dai dati aggiornati sull’andamento della campagna di vaccinazione diffusi in mattinata dalla regione. Dati in linea con l’andamento a livello nazionale. Secondo i dati pubblicati sul sito della Presidenza del consiglio dei ministri, risulta infatti vaccinato il 69,2 per cento dei cittadini italiani vaccinabili. In Umbria, mancano però all’appello il 20 per cento dei cinquantenni, che ancora non hanno aderito alla campagna: circa 25mila persone ancora senza immunizzazione. Percentuale che sale al 25% nel caso dei quarantenni e a poco meno del 30 per cento nel caso dei trentenni. Migliorata invece nelle ultime settimane la copertura dei ventenni, che in Umbria sono stati interessati dalla vaccinazione di massa solo a partire da fine luglio. Al momento, ha ricevuto la prima dose il 73,6 per cento dei ragazzi tra 20 e 29, a fronte di un dato nazionale pari a 71,3 per cento.

