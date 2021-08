Terni, il mondo dello sport in lutto per Fabrizio Rivelli. Il campione di triathlon aveva 51 anni

28 agosto 2021 a

a

a

Fabrizio se n'è andato a 51 anni lasciando nel dolore quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne le doti sportive. A piangere Fabrizio Rivelli, sportivo triatleta originario di Monte Castello di Vibio, in provincia di Perugia, ma ternano d'adozione, è un'intera città. Tanti i messaggi di cordoglio: "Ci sono giorni belli e giorni brutti. C’è la gioia e c’è il dolore. E poi c’è l’amicizia, che ci accompagna sempre.

Video su questo argomento Giubilei: “Il triathlon punta su meritocrazia e gioco di squadra”

Ciao Fabrizio, gigante dal cuore buono, ci manchi già, amico caro. Ci rivedremo per un bel triathlon, un giorno e sapremo farci belle risate insieme. Fai volare il drago, dove sei ora", si legge nel post del Terni Triathlon. Anche l'assessore allo Sport del Comune di Terni, Elena Proietti, è addolorata per la scomparsa di Rivelli: "A nome mio e di tutta l’amministrazione della città di Terni rivolgo sentite condoglianze alla società. Un abbraccio ed una preghiera alla famiglia di Fabrizio Rivelli". L'addio a Fabrizio, Rivelli, che lascia una figlia, è previsto per la giornata di sabato 28 agosto, alle 16 e 30, nella chiesa parrocchiale di Santa Illuminata di Monte Castello di Vibio, muovendo dall'abitazione di Terni, in via Bezzecca, 3, alle 15 e 30. In tanti lo saluteranno per l'ultima volta in occasione dei funerali.

Paralimpiadi Tokyo 2020, quattro umbri in cerca di gloria

Nel corso della sua carriera sportiva Fabrizio Rivelli ha conquistato numerosi titoli anche a livello nazionale nel triathlon, la specialità a cui si era dedicato sin da quando era giovane. E chi ha avuto modo di conoscerlo lo ricorda in questo momento non soltanto per le sue indubbie qualità atletiche, ma soprattutto per la sua straordinaria umanità. La notizia della morte del 51enne si è subito diffusa in città. A Terni il campione era molto conosciuto e stimato. Lascia un grande vuoto, come si può notare anche dai messaggi postati sui social network.

Olimpiadi: triathlon, azzurri pronti per l'esordio ai Giochi, lunedì la prima gara (3)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.