Doc Fest, i concerti a Gubbio si chiudono con l'esibizione di Noemi

Grande show sabato 28 agosto a piazza Grande per l’ultimo dei tre spettacoli di Doc Il sipario si alza infatti su Noemi e sul suo “Metamorfosi summer tour 2021” che domani sera proseguirà a Lucca, lunedì a Carmagnola (Torino), quindi il 6 settembre all’Auditorium della musica a Roma, il 7 a Ultravox Firenze all’anfiteatro Le Cascine, l’11 al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) e infine il 24 settembre alle Terme Antiche di Castellammare di Stabia (Napoli).

La data eugubina è arrivata in extremis dato il forfait all’ultimo momento dei The Kolors che si sarebbero dovuti esibire sempre stasera con il loro “Cabriolet Panorama Tour”. Dopo diverse esperienze musicali, Noemi ha iniziato la scalata al successo nel 2009 partecipando alla seconda edizione di X Factor. Non ha vinto, ma ha avuto grande successo e un contratto con la Sony Music. Da lì sei Festival di Sanremo da “Per tutta la vita” fino al brano “Glicine” di quest’anno raccogliendo un Sanremo Hit Award, un terzo posto e un Telegatto di Sanremo Social. Nel 2012 è stata scelta dalla Walt Disney per comporre la colonna sonora italiana del film d’animazione Ribelle-The Brave con i brani “Il cielo toccherò” e “Tra vento ed aria”. Impreziosiscono lo “score” 5 Wind Music Awards, 5 premi Roma Videoclip, 2 premi Lunezia, un Premio Tv-Premio regia televisiva e un Nastro d’Argento speciale per l’interpretazione di “Domani è un altro giorno” oltre a candidature ai World Music Award e una al Premio Amnesty International Italia con la canzone “Amen”. Stasera a piazza Grande Noemi si esibirà con una band con pianoforte, contrabbasso, violoncello e chitarra.

“Sarà un live diverso dai miei soliti dove ci si scatena un pò - ha dichiarato - il rispetto delle misure anti Covid impongono infatti di stare tutti seduti per rispettare le misure di sicurezza anti Covid e quindi sarà un concerto più morbido e acustico”. Non mancherà la vera sorpresa di questa estate: “Makumba” con Carl Brave, nella classifica Top 10 di Spotify, quarto nella hit parade dei singoli della Fimi e disco di platino. Un successo straordinario forse perché, spiegava Noemi qualche giorno fa: “E’ un pezzo leggero che ci voleva dopo questi quasi due anni di pandemia. La voglia di evadere un po’ c’è così come quella di urlare e cantare ‘a chi ci vuole male, male, male una Makumba!’, è liberatorio”. Domenica 29 agosto alle 20 chiusura del Doc Fest sotto gli Arconi di via Baldassini con lo chef Giorgione-Giorgio Barchiesi e “Identità, contaminazione e trasformazione: le tradizioni gastronomiche del territorio di Burano”, menù a “chilometri zero” con l’ Università dei muratori, l’Accademia della Cucina e l’Ais.

