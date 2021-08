Via Ripa di Meana, 40 giorni di lavori per la bonifica bellica poi parte il cantiere

Sabrina Busiri Vici 28 agosto 2021 a

Prosegue il viaggio del Corriere nella Perugia che cambia. Dopo aver fatto il punto sui cantieri in corso e che partiranno entro l’anno in centro storico e nei quartieri di Monteluce, Fontivegge, Ponte San Giovanni e Piani di Massiano, oggi è la volta del progetto che interessa via Ripa di Meana e parco Santa Margherita, ovvero la vasta area al di sotto del rione di Borgo Bello che si estende fino a Porta Pesa e Monteluce.

“Sono stati assegnati i lavori e ora è in allestimento il cantiere per le opere che riguardano via Ripa di Meana e il fosso di Santa Margherita, ma prima di entrare nella fase più operativa sarà necessaria una fase propedeutica di bonifica bellica”. L’assessore ai lavori pubblici Otello Numerini chiarisce che l’area è stata interessata dagli eventi bellici della seconda guerra mondiale perciò prima di iniziare i lavori tecnici finalizzati al ripristino dell’area interessata dal dissesto idrogeologico è prioritario “avere la certezza che non ci siano mine interrate”, precisa.

Per questa prima fase saranno necessari quaranta giorni e a seguire si procederà con il primo stralcio dei lavori di consolidamento. Le risorse stanziate sono di 4 milioni. Il cospicuo finanziamento deriva dalla partecipazione del Comune a un bando di carattere nazionale (Italia Sicura) che stanziava fondi per mitigare i rischi di calamità naturali, frane e smottamenti anche in aree urbane. Nello specifico il progetto prevede la sistemazione di tutta la scarpata a destra di via Ripa di Meana dove si interverrà per rafforzare la base e bloccare eventuali cedimenti di terreno. Nel contempo si provvederà a rifare le due scalinate, a sistemare il piano viario del marciapiede e si interverrà sull’illuminazione. E' poi previsto un altro stralcio da 1,5 milioni - spiega ancora Numerini - di altre opere di miglioramento del verde e valorizzazione di tutta l’area”. Un’area che, oltre ai problemi naturali legati al dissesto idrogeologico, è frequentata da spacciatori e malintenzionati.

Per questo l’intervento di risanamento complessivo è propedeutico, secondo i residenti, a un recupero della vivibilità del parco. Sono frequenti le segnalazioni dei cittadini di spacciatori e balordi in giro per l'area verde che, da anni, ha bisogno di manutenzione. I tempi sono ben scanditi da un cronoprogramma dei lavori che prevede il termine - secondo Numerini - nell’arco di 14 mesi.

