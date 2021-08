Perugia, il Comune presenta la richiesta dello stato di emergenza per i danni del maltempo del 23 agosto

27 agosto 2021 a

a

a

Il Comune di Perugia ha deciso di inviare la richiesta di stato di emergenza alla Presidenza del consiglio dei ministri e alla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, a seguito del maltempo che ha colpito il capoluogo umbro lunedì 23 agosto. La decisione è arrivata dopo la riunione odierna del Centro operativo comunale, durante la quale è stato aggiornato il quadro della situazione, le attività di supporto alla popolazione e il monitoraggio dei danni nella periferia di Perugia.

Il Comune di Perugia valuta la richiesta dello stato d'emergenza. Oltre 200 richieste di intervento

Particolarmente colpite tre scuole, nelle frazioni di Ponte Felcino e Villa Pitignano, con danni complessivi di circa 150mila euro, in base alle stime fatte dai tecnici del comune. In particolare, la scuola Bellucci di Ponte Felcino, nonostante gli interventi di pulitura del piano terra dall’acqua e dal fango (40 cm circa), risulta inagibile nel piano interrato, dove dovranno essere sostitute porte, impianti e intonaci. Come garantito dal Comune e dalla preside della struttura Cristina Potenza, la scuola riaprirà regolarmente, mentre le due classi inagibili al piano interrato saranno ricollocate al primo piano dell’edificio. Confermata la riapertura del sottopasso di Villa Pitignano, mentre stasera riapre la strada Ponte Pattoli-Villa Pitignano. Nel frattempo, il computo aggiornato delle richieste di sopralluoghi e interventi arrivate ai centralini del Comune è di 300. E nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 agosto, è ripreso a piovere, confermando così il rischio temporali con tanto di allerta gialla diramata dal centro regionale di protezione civile.

Video su questo argomento Fiume d'acqua e fango in strada a Villa Pitignano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.