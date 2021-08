Terni, falsi volontari in azione chiedono soldi per aiutare le associazioni. Presi di mira gli anziani

27 agosto 2021 a

a

a

Le segnalazioni arrivate al Cesvol Umbria nel corso di queste ultime settimane sono diverse. In azione in alcune località della provincia di Terni sedicenti volontari che contattano telefonicamente i cittadini per raccogliere soldi per l’associazione a cui sostengono di appartenere. Episodi che già in passato hanno spinto il Centro servizi per il volontariato a mettere in guardia i cittadini sul rischio di truffe e raggiri di cui sono spesso vittime le persone anziane.

Truffa del finto incidente: portò via 4.600 ad anziana, gliene ridarà 10 mila

Prima di aprire borse e portafogli per donare anche solo un euro bisogna dunque fare attenzione ai comportamenti a rischio: di solito le associazioni serie non utilizzano volontari per la raccolta di fondi “porta a porta” o telefonica. Bisogna diffidare sempre se non si conosce o non si è mai sentita prima l’associazione nel nome della quale i presunti volontari chiedono un contributo economico. Insieme a queste regole base, è necessario dare fiducia quando si conoscono direttamente o indirettamente le persone legate all’associazione che chiede un contributo. Il Cesvol (Centro servizi per il volontariato) fa sapere che le organizzazioni affidabili rendono pubbliche le proprie iniziative di raccolta fondi attraverso un’adeguata promozione, esprimendo in modo chiaro gli scopi e l’utilizzo delle somme raccolte, i tempi e le modalità della raccolta. Le organizzazioni garantiscono ai donatori un’informazione trasparente sulla donazione fatta, sull’iniziativa che si intende realizzare con i fondi raccolti, e sull’organizzazione stessa rendendo nota la mission, la struttura organizzativa e le principali attività che svolge.

Fanno prendere finto mutuo a un anziano per intascarsi diecimila euro: due arresti

Sempre più associazioni, oltre a fornire corrette e precise informazioni sulla destinazione delle donazioni e gli estremi per verificarle di persona, rendono pubblici i bilanci e documentano quanto realizzato. Una garanzia per i donatori, che possono così controllare, passo dopo passo, l’iter dei propri euro donati, dal momento in cui passano dalle loro mani a quelle dei volontari fino a concretizzarsi poi in nuovi servizi, attività concrete e strutture.

"Tuo figlio ha avuto un incidente". Anziana di Contigliano truffata da finti carabinieri e avvocati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.