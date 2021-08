Formula 1, i big a casa Cucinelli: da Pontremoli a Domenicali fino a Toto Wolff e la moglie Susie

27 agosto 2021 a

a

a

Nella foto c'è il Gotha della Formula Uno a casa Cucinelli: Andrea Pontremoli, amministratore delegato e socio della Dallara Automobili dal 2007; Stefano Domenicali volto notissimo ai tifosi della Scuderia Ferrari di cui è stato direttore sportivo, poi team principal raccogliendo l'eredità di Jean Todt, quindi in Lamborghini e ora a capo del Circus della Formula 1. Infine Toto Wolff che, invece, è volto temutissimo dai sostenitori della Rossa di Maranello perché da direttore esecutivo della Mercedes ha fatto delle Frecce d'Argento le dominatrici del Circus.

Cucinelli ai dipendenti che non vogliono vaccinarsi: "Vi pago, ma state a casa"

Presente, ma non in foto, Susie Wolff moglie di Toto, ex pilota e prima donna del team di Formula E. In Umbria da mercoledì 26 agosto, gli ospiti sono partiti il giorno successivo per il Belgio perché sul circuito di Spa domenica 29 agosto ci sarà l’ennesima sfida Hamilton-Verstappen. L’amicizia che lega Cucinelli a Pontremoli e Domenicali è di lunga data ed entrambi sono anche membri del cda dell’azienda di Solomeo. L’occasione dell’incontro l’ha fatta proprio una riunione del cda che si tenuto nella mattinata di giovedì 26 agosto. Toto e Susie Wolff si sono uniti per avere l’occasione di conoscere Brunello Cucinelli di cui adorano il brand.

Brunello Cucinelli, debutto nel mercato degli occhiali: collaborazione con Oliver Peoples

“La passione comune per l'automobilismo - ha detto Brunello Cucinelli - ci ha portato a dialogare sui grandi temi umanistici che amiamo, facendoci vivere momenti di vera affinità. Mi piace pensare alla nostra Terra dei Motori come a un pilastro della nostra storia industriale e culturale, simbolo dell'eccellenza italiana e sorgente di un'arte, quella dell'ingegneria automobilistica e motociclistica, che non smette mai di far correre veloci le passioni e i sogni della nostra Italia. Amici miei, mi avete fatto un grande onore”.



Cucinelli: "Aspettativa di sei mesi per i non vaccinati, nel frattempo Dio provvederà"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.