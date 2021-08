Corciano, McDonald's apre nuovo ristorante creando 61 posti di lavoro

26 agosto 2021 a

Aprirà sabato 28 agosto a Corciano, in via Gramsci, il nuovo ristorante McDonald’s in Umbria. Il locale darà lavoro a 61 persone. Il nuovo ristorante, dotato di 218 posti tra interno ed esterno, è completo di corsia McDrive, servizio grazie al quale è possibile ordinare, pagare e ricevere l’ordine direttamente dalla propria auto e McCafé dove gustare un caffè di qualità e un’offerta varia di soft drink e prodotti da forno.

In base alle disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza Covid, orari e servizio del ristorante potrebbero subire variazioni. Il ristorante di Corciano potrà accogliere e servire i clienti in sala e nel proprio dehors, da domenica a giovedì, dalle ore 7 alle 24, venerdì e sabato dalle 7 alle 1, nel rispetto delle norme vigenti. Sette giorni su sette, nelle medesime fasce orarie, sarà inoltre possibile usufruire del servizio di asporto, disciplinato in modo rigoroso per garantire la sicurezza e la salute dei clienti e dei dipendenti. Gli ingressi nel ristorante sono contingentati e i prodotti vengono consegnati in modalità contactless dal personale. L’ordinazione può avvenire in autonomia ai kiosk, per i quali McDonald’s ha messo in atto procedure straordinarie di pulizia e igienizzazione, o in cassa. Per il ristorante di Corciano sarà inoltre attivo il servizio McDrive, operativo da domenica a giovedì, dalle 7 alle 2, venerdì e sabato h24.

La presa dell’ordine avviene nella massima sicurezza tramite interfono, mentre la consegna del pasto attraverso il finestrino della propria auto, senza contatto diretto tra personale e clienti. È disponibile anche il servizio McDelivery, per cui è prevista la consegna dell’ordine a domicilio senza contatto, in totale sicurezza. Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, McDonald’s ha affrontato la situazione con la massima attenzione e responsabilità, mettendo al primo posto la sicurezza e la salute dei propri 25.000 dipendenti in tutta Italia e dei suoi affezionati clienti.

