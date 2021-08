Terni, donna di 53 anni trovata morta in una casa del centro. In corso le indagini della polizia

26 agosto 2021 a

A Terni sono ancora da chiarire le cause della morte di una donna di 53 anni di origini rumene. M.D., queste le sue iniziali, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Cavour, in centro storico, durante la notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 agosto. La 53enne era sola in casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco allertati da alcuni passanti.

La donna, in passato, aveva lavorato in un negozio e in una casa di riposo per anziani. La morte dovrebbe risalire ad almeno dieci giorni fa. Le indagini sono condotte dalla polizia. La salma è ancora a disposizione del magistrato, il sostituto procuratore Camilla Coraggio.

Articolo in aggiornamento

