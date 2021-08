Terni, via al confronto tra sindacati e azienda per evitare il taglio di 20 posti di lavoro all'Ilserv

26 agosto 2021 a

a

a

Dal primo ottobre il contratto di appalto del Metal Recovery, all’interno del servizio del trattamento delle scorie di Ast, passerà da Ilserv a Tapojärvi Oy. Resta da chiarire la delicata questione legata al passaggio del personale. Gli occupati erano 34 lavoratori, di cui 30 operai e quattro impiegati, ma nelle scorse settimane sette maestranze sono state assorbite dalla multinazionale finlandese.

Ast, ripresa la produzione a pieno regime anche dell'area a caldo dopo la pausa di Ferragosto

Giovedì 26 agosto è previsto un incontro tra i segretari territoriali di Fim Cisl, Fiom Cgil, Fismic e i delegati della Rappresentanza sindacale unitaria, Rsu, per conoscere dal management di Tapojärvi Oy, quanti lavoratori saranno assorbiti, ma dai rumors si prevede che a cambiare casacca saranno sei o sette. Venerdì 27 agosto è invece in calendario un incontro tra i sindacati, le Rsu e i rappresentanti di Ilserv per trovare una soluzione per i restanti lavoratori, alcuni dei quali potrebbero non essere trasferiti. In totale gli esuberi dovrebbero attestarsi entro un massimo di 20. E dovranno essere ricollocati. Per il sindacato il passaggio di appalto non doveva prevedere esuberi di personale diretto e indiretto, e in un recente incontro presso la Biblioteca centrale in un faccia a faccia tra il responsabile del personale Alessandro Rusciano, il direttore di stabilimento Dimitri Menecali e i segretari territoriali di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil, Fismic, Ugl e Usb, Ast si era impegnata a costruire le opportunità necessarie a tutelare gli attuali livelli occupazionali. Nell’incontro di lunedì 23 agosto tra i rappresentanti di Ilserv e di Fim, Fiom, Fismic e i delegati sono emersi problemi che andranno risolti nelle prossime ore.

Appalto per il trattamento delle scorie, Ast garantisce il mantenimento dei posti di lavoro

Le segreterie sindacali della Uilm di Terni, Ugl Metalmeccanici e Usb, escluse, come da prassi, dall’incontro non avendo una propria rappresentanza nella Rsu, fanno sapere che ora tutti i lavoratori interessati devono trovare una collocazione sana e non provvisoria e che garantisca loro una continuità per dare stabilità agli stessi. Uilm,Ugl Metàlmeccanici e Usb ribadiscono “l’importanza della continuità dell’appalto e la certezza che questo non perda di efficacia con la volontà, da parte di Tapojärvi Oy, di non garantire il completo assorbimento di tutte le maestranze dell’appalto precedente”.

Fine dell'appalto scorie Ast, l'Ilserv licenzia: lavoratori col fiato sospeso in attesa della riassunzione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.