Afghanistan, intelligence Usa: "Imminente attacco terroristico dell'Isis all'aeroporto di Kabul"

Ritorna lo spettro del terrorismo in Afghanistan. Si fanno sempre più insistenti, infatti, i rumors secondo cui l'intelligence americana sarebbe a conoscenza di un "imminente" attacco terroristico all'aeroporto di Kabul. A pianificarlo sarebbe stato l'Isis, momentaneamente messo in ombra nelle ultime settimane dall'accresciuta notorietà dei rivali Talebani. L'attacco, secondo le fonti americane, sarebbe stato pianificato in "grande stile", con 10 kamikaze e numerosi razzi pronti ad essere lanciati verso lo scalo. L’ Isis avrebbe già concluso la fase di preparazione dell'attentato. Secondo un'informativa degli 007 usa, come si è detto, l'attacco prevede l'utilizzo di diversi attentatori pronti a farsi esplodere, e l'esplosione di alcuni missili.

Biden avverte gli alleati europei: "Truppe Usa via da Kabul? Deadline resta il 31 agosto"

Di una "minaccia" terroristica ha parlato oggi anche il Pentagono: "Sappiamo che c’è una minaccia dall’Isis" attorno all’aeroporto di Kabul, hanno sottolineato i portavoce Jack Kirby e William Taylor, dopo che il presidente Joe Biden ieri aveva fatto riferimento proprio a questa minaccia come una delle ragioni che lo hanno portato a confermare la scadenza del 31 agosto per la fine delle operazioni di evacuazione dall’ Afghanistan. Il Pentagono oggi ha anche confermato che tra i comandanti Usa sul terreno e i talebani c’è una costante linea di comunicazione per ’filtrare' le persone che accedono all’aeroporto per essere evacuate.

Zabihullah "vuò fà 'o moderato", ma Talebano rimane

I terroristi islamici dell'Isis sono una bestia ferita e pronta a colpire di nuovo. Ormai quasi privi di territori, starebbero riorganizzandosi attorno all'attività più classica di guerriglia terroristica. Il terreno a Kabul è fertile per sfruttare a proprio vantaggio il completo caos che regna in città, e specialmente all'aeroporto, negli ultimi giorni in cui si sta completando la frettolosa evacuazione della coalizione Nato dal Paese. Del ponte aereo fra parte anche una gran quantità di civili afghani, fra cui potrebbero infiltrarsi dei terroristi. E per quanto riguarda la ritirata occidentale, è emerso dal G7 di ieri, il presidente americano Joe Biden non ha alcuna intenzione di allungare le tempistiche oltre la deadline già fissata per il 31 agosto prossimo. E proprio di un "colpo di coda" dell'invisibile Daesh, ora c'è timore. Ma secondo alcuni "maliziosi", evocare lo spettro del terrorismo servirebbe a Biden, in un certo senso, per legittimare di fronte al mondo la sua contestatissima scelta.

