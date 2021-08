Spoleto-Assisi, erba alta e degrado sulla pista ciclabile nel tratto di Foligno: video su facebook

25 agosto 2021 a

Erba alta e degrado nel tratto folignate della pista ciclabile che unisce Spoleto ad Assisi. Come mostra un video postato da un utente sul gruppo facebook "Segnalazioni Foligno", nel tratto in questione la pista è rovinata dall'erba che ha distrutto il manto stradale, finendo per crescere a dismisura tanto da arrivare all'altezza di un ciclista che si trovava a passare in quel punto.

Centinaia le condivisioni del video da parte dei membri del gruppo, con oltre cento commenti dal tenore per lo più di scherno, ironia o di vergogna per uno dei tracciati che unisce due delle più belle città dell'Umbria e consente di attraversare la parte pianeggiante della Valle umbra, che costeggia anche la città della Quintana.

