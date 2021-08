Foligno, cambia la viabilità in via Nazario Sauro: torna il doppio senso di marcia

25 agosto 2021 a

Foligno ieri si è risvegliata con una rivoluzione alla viabilità che non si vedeva da anni. Si torna alle origini in via Nazario Sauro con le auto che dall'imbocco con via Chiavellati possono percorrere la via in doppio senso di marcia. Una modifica che ha stupito molti. Opinioni diverse e non potrebbe esser diversamente: c’è chi è d'accordo ma anche chi ha già individuato i punti critici, ragionando soprattutto in ottica riapertura delle scuole. Fa discutere la rivoluzione viaria dettata dal Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile), che riportiamo dettagliatamente nell’articolo in altra parte della pagina.

“A mio parere la decisione è stata presa con criterio. Questo ritorno alla viabilità così come era diversi decenni fa in via Nazario Sauro è una scelta giusta, che secondo me semplifica e di molto la mobilità per tanti cittadini e per tanti automobilisti di passaggio. Quello che mi auguro ora, però, è che la possibilità di transitare il doppio senso di marcia sia allargato fino a Porta Romana, altrimenti si rischia di far collassare le zone limitrofe a via Oslavia. Penso che questa modifica di fatto provochi anche molto meno inquinamento” dice Claudio Angelucci, proprietario del Bar dello Sport. D'accordo con la modifica anche Carlo Pazzaglia, del negozio di articoli informatici Ctrl Alt Canc. “A mio avviso è una buona modifica poiché si riducono i giri per gli automobilisti per transitare dalla periferia verso il centro, o dalla zona di Borroni verso viale Roma, per esempio, tuttavia - spiega ancora Pazzaglia – ho notato che la segnaletica posta non è molto chiara e quindi stamattina (ndr ieri) molti automobilisti sono andati in crisi. Speriamo che con il passare dei giorni la situazione si normalizzi”. Di parere contrario Giorgia Raiola di Giorgio Mare: “Questa mattina (ndr ieri mattina) è stato un gran caos. Si potevano avvisare gli utenti della strada meglio e anche la segnaletica non è per niente chiara. Si poteva benissimo rimanere come prima.Staremo a vedere”. D'accordo ma con riserva Antimo Di Biase e Cristina Caparvi.

“Secondo noi questa novità che ci riporta al passato può essere più che positiva, visto che molti risparmieranno molto tempo per raggiungere i luoghi che desiderano – spiegano Antimo Di Biase e Cristina Caparvi, ambulanti del mercato di via Nazario Sauro – speriamo che con i giorni a venire le cose si normalizzano e che le persone si abituino presto a questa novità. Tuttavia abbiamo notato che nel tratto che va da via Damiano Chiesa al Campo de li Giochi c'è davvero poco spazio per far transitare pedoni e biciclette in sicurezza”. E verte appunto su pedoni e ciclisti il parere critico espresso da un residente della via, Federico Adriani: “L'applicazione del Pums doveva essere un valore aggiunto per la città e invece a mio avviso, almeno in questa zona i difetti non sono trascurabili. Se è vero che il doppio senso imporrà agli automobilisti velocità molto più moderate rispetto a prima, fa da contraltare il fatto che in via Nazario Sauro, nel tratto che va dai Canapè al Campo de li Giochi, non c'è materialmente spazio per il transito in sicurezza dei pedoni ma anche dei ciclisti e questa è una falla di non poco conto. Una situazione che non potrà che peggiorare con l'apertura delle scuole, con il traffico che si intensificherà notevolmente su questa zona vista la vicinanza del polo scolastico principale della città”.

