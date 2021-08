Terni: evasione Tari, ottomila avvisi ai ternani che non hanno pagato i rifiuti in arrivo entro settembre

Giorgio Palenga 25 agosto 2021 a

a

a

Dal 1° gennaio 2021 non è più una tassa ma una tariffa, con relativi introiti che finiscono nelle casse del gestore del servizio, che in questo caso è l’Asm. Fino al 31 dicembre 2020, però, la Tari resta l’imposta comunale che, per il Comune di Terni, ha fatto registrare negli anni il più alto tasso di evasione, tanto che alla base del dissesto, con le cui conseguenze l’attuale amministrazione ancora deve fare i conti, è stato sempre ascritto proprio il “buco” dei tanti ternani che non hanno fatto il loro dovere civico di pagare quanto dovuto per il servizio dei rifiuti.

Tari non pagata, partite oltre 6 mila cartelle per riscuotere 5 milioni di euro

Furbetti, distratti o, in qualche caso, impossibilitati per la crisi economica, fate voi: suddividere le percentuali di queste tre categorie è oltremodo complicato. C’è pure chi, però, non si mai palesato come contribuente alla pubblica amministrazione, che è risalita alla sua identità attraverso l’incrocio dei dati della residenza. Capita, ad esempio, che chi cambia casa si “dimentichi” di segnalare che ora la spazzatura la conferisce da un’altra parte della città.

Dal mese di giugno 2021, così, la società specializzata in recupero crediti che si è aggiudicata il bando del Comune di Terni per la riscossione coattiva delle tasse non pagate, che si chiama Municipia, ha fatto partire le ingiunzioni di pagamento. Il dato aggiornato a questi giorni parla di 4.726 avvisi che sono già stati notificati ad altrettanti nuclei familiari, con una proiezione di 8.000 avvisi complessivi che saranno arrivate nelle cassette delle lettere dei ternani alla fine di settembre 2021.

Più controlli e sanzioni più aspre per chi sporca con i rifiuti

Si tratta delle imposte non pagate relative alle annualità 2016-2017, quelle cioè più prossime alle prescrizioni, visto che dopo cinque anni, in assenza di notifica, il tributo non può più essere rivendicato dall’ente. Dei 4.726 di cui sopra, molti hanno già risposto a Municipia per concordare le modalità di pagamento in diverse soluzioni, quindi approfittando della possibilità di rateizzare che consente la legge.

I conti sono presto fatti: il “buco” dell’evasione della Tari incide per le casse comunali ternane di una cifra che oscilla tra i sei e gli otto milioni di euro, a seconda dell’annualità. Fare una proiezione di quanto verrà incassato è ovviamente difficile, sia perché chi non ha pagato finora può magari decidere di continuare a non farlo, sia perché c’è anche una percentuale, seppur non elevata, di contribuenti passati a miglior vita o che magari risultano irreperibili perché nel frattempo trasferitisi fuori territorio comunale.

“Invito chi non ha pagato, e sicuramente ben lo sa, a mettersi in regola – è l’appello dell’assessore al bilancio, Orlando Masselli – visto che chiedere il ravvedimento operoso prima di ricevere l’avviso consente di risparmiare le sanzioni e tutta una serie di spese accessorie, come quelle di notifica”. Prima o poi, insomma, bisognerà saldare: prima ci si mette in regola, meno si dovrà sborsare.

"Paghiamo le tasse comunali, per uscire alla crisi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.