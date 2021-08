Umbria, Unipg e Regione pronti a sostenere i giovani studenti afghani

24 agosto 2021 a

Università degli Studi di Perugia e Regione Umbria insieme a favore dei giovani afghani con la piena e immediata disponibilità dell’Ateneo all’accoglienza, risorse a disposizione per alloggi, borse di studio dedicate, servizi informativi, orientativi e di sostegno. L'azione, promossa dal Rettore Maurizio Oliviero e supportata dall’assessore regionale all’istruzione Paola Agabiti, mira a dimostrare concreta solidarietà nei confronti della popolazione afghana, duramente provata dai recenti sviluppi politici locali e internazionali. "È con crescente preoccupazione che stiamo assistendo, in questi giorni, alla rapida disgregazione dello Stato di diritto in Afghanistan, con particolare riferimento alla condizione delle donne residenti nel paese. L’ Università degli Studi di Perugia - ha detto Oliviero - ha perciò immediatamente comunicato alla ministra Cristina Messa la piena disponibilità e volontà ad operarsi attivamente per aiutare" a supportare "la comunità afghana" .

In primis c'è il problema delle donne: "Innumerevoli e drammatici sono gli appelli lanciati ogni giorno alla comunità internazionale", dice il Rettore, "affinché venga offerta alle giovani donne afghane accoglienza in Italia e la possibilità di concludere i propri percorsi di formazione e di istruzione presso le nostre scuole, Università e Centri di Formazione. È l’appello di un intero popolo al quale nessuno di noi può, in buona coscienza, sottrarsi".

"Come Regione Umbria - ha aggiunto l’assessore all’istruzione Paola Agabiti - abbiamo immediatamente condiviso con l’Università degli studi di Perugia la necessità di attivarci in modo concreto per accogliere in Umbria studentesse e studenti provenienti dall’Afghanistan". L'intenzione della Regione, ha detto l'assessore, è "mettere in campo tutte le misure necessarie affinché questi giovani, che fuggono da una situazione drammatica, possano trovare qui da noi le migliori condizioni per continuare il proprio percorso di studio e formazione". L’Umbria, ha proseguito Agabiti, "è sempre stata una terra di grande generosità ed accoglienza e intende continuare ad esserlo anche in questa tragica circostanza" per garantire il diritto allo studio a tanti giovani afghani. "Ciò riguarda in particolar modo le studentesse che ora rischiano concretamente di veder cancellati i passi finora fatti verso l’emancipazione. È il momento - ha concluso - in cui occorre dare risposte rapide ed efficaci".

