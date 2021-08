Maltempo: ProCiv dirama allerta gialla in Umbria anche per oggi

24 agosto 2021 a

La protezione civile dell’Umbria ha diramato anche per tutta la giornata di oggi l’ allerta gialla sull’intero territorio regionale per rischio temporali. Come spiegato da Umbriameteo, la maggiore agenzia di rilevamento meteorologico della regione, piogge e vento interesseranno il territorio regionale per tutta la settimana.

Già ieri pomeriggio il maltempo ha colpito l’Umbria, con forti temporali che si sono abbattuti su Perugia, provocando numerosi disagi. Nella zona di Ponte Felcino, Villa Pitignano e Ponte Pattoli, nel comune di Perugia, si è registrato un nubifragio con oltre 100 mm di pioggia caduta in poco più di un’ora.

Sono stati segnalati numerosi alberi abbattuti dal forte vento e significativi allagamenti. Il Rio piccolo a Lidarno, altra frazione del perugino, è esondato, senza però causare gravi conseguenze. Passignano sul Trasimeno è stata un'altra zona interessata dal forte maltempo, che ha causato danni, allagamenti su strada, piante divelte e tetti danneggiati.

