Terni, la Casa delle musiche cade a pezzi: atto d'indirizzo in consiglio comunale

Simona Maggi 24 agosto 2021 a

a

a

Vegetazione che ricopre completamente la scala di accesso al piano interrato della struttura, porta di ingresso tolta dai cardini e quella interna forzata, aperta anche la porta finestra che dà accesso al terrazzo al primo piano sotto l'allarme che probabilmente non funziona, controsoffitti crollati e con loro anche le lampade, un motorino (forse rubato) abbandonato in un angolo dell'edificio, resti di un materasso o di un divano carbonizzato, scritte fatte con bombolette spray.

Questo è la fotografia che immortala il degrado e l’incuria in cui versa la Casa delle Musiche, nel popoloso quartiere di Borgo Bovio, a Terni.

Vandali alla Casa delle musiche, spaccata la porta-finestra

Una situazione che preoccupa chi abita in zona perché durante le ore notturne l'edificio è frequentato da balordi e tossicodipendenti. Nel 2020 erano stati registrati furti e atti vandalici. A distanza di poco più di un anno e mezzo la situazione è peggiorata ed ora facilmente accessibile. La Casa delle Musiche, inaugurata nel 2014 e costata un milione e mezzo di euro, ora versa in uno stato di abbandono totale. Guardando dalle vetrate, si evince una situazione di totale degrado ed abbandono.

All'esterno la situazione non è meglio. La vegetazione intorno è alta e non curata, i muri sono pieni di muffa. La struttura superiore a mille metri quadrati, con 4 sale registrazioni, un auditorium da 100 posti doveva essere il fiore all'occhiello della città e consentire ai giovani amanti della musica di esercitare la propria passione a livello professionale invece sta cadendo a pezzi.

Casa delle musiche sempre più nel degrado

Il consigliere comunale, Federico Pasculli del Movimento 5 Stelle, è molto preoccupato e in occasione del consiglio comunale di ieri ha presentato un atto di indirizzo in cui chiede un sopralluogo per capire i danni ad oggi. Nel mese di marzo 2021 lo stesso consigliere pentastellato Pasculli aveva presentato un'interrogazione rivolta al sindaco e ai consiglieri comunale per sollecitare interventi e sapere quanti sono ora i danni della struttura visto che lo scorso anno era stato fatto un sopralluogo dai tecnici comunali ed era risultato che i danni erano pari a 200 mila euro.

“Vista la disponibilità dimostrata dall'assessore al bilancio, Orlando Masselli – spiega Pasculli - ci aspettavamo almeno la messa in sicurezza della struttura, invece non si è fatto niente. Ora tramite un atto di indirizzo chiederò di poter fare un sopralluogo all'interno della Casa delle Musiche per rendermi conto di come stanno realmente le cose. Dopodiché chiederò la messa in sicurezza per evitare che qualcuno si introduca all'interno dell'edificio. Poi mi preoccupo anche per la sicurezza delle persone che vivono nei palazzi vicini”.

La Casa delle Musiche a Striscia la Notizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.