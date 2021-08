Scuola in Umbria, le famiglie tornano a comprare i libri di testo in libreria

Sabrina Busiri Vici 24 agosto 2021 a

a

a

La libreria tradizionale è tornata a essere il punto di riferimento principale per l’acquisto dei testi scolastici anche in Umbria. Scalzando gli store online tanto cliccati negli ultimi anni. Ma con una novità: il supporto di internet è diventato un requisito fondamentale: tradizione e tecnologia sono entrambi necessari oggi nell’acquisto dei libri.

"Aumenti per libri, zaini, quaderni e cancelleria": allarme del Codacons sul caro-scuola

“Le famiglie in vista dell’inizio dell’anno scolastico sono via via tornate da noi apprezzando servizi e garanzie soprattutto rispetto all’acquisto dell’usato”, rileva Gianluca Galli della Libreria Morlacchi di Perugia. Sulla stessa linea è anche Cosmina Ioan della Cartolibreria Le cosmicomiche di Terni: “Il nostro servizio è diventato più veloce, attraverso l’uso degli smartphone e delle app, ma la presenza nel territorio offre la sicurezza per eventuali cambi di merce e anche di una consulenza, dopo il lockdown le persone hanno bisogno di confronti e scambi dal vivo, c’è necessità di recuperare le relazioni e, in tal senso, la vendita dei testi scolatici è un momento importante”. Nessun calo di domanda, quindi, il volume di affari sembra confermarsi in linea con gli anni precedenti. “C’è però una maggiore propensione all’acquisto dei libri usati - registra Galli - non solo da parte degli studenti delle Superiori, fascia di età da sempre incline a questo tipo di scelta, ma ora anche da parte dei genitori di bambini delle Medie. questo probabilmente a causa della crisi che è andata aggravandosi con la pandemia”. L’usato, infatti, permette un risparmio che va dal 35 al 40% secondo quanto riferiscono i librai. “Altra tendenza che si è andata accentuando durante questo periodo è l’acquisto last minute”, aggiunge Ioan. La Dad ha influito insieme alle vacanze delle famiglie concentrate a fine agosto quindi molto vicine all’inizio dell’anno scolastico”.

Scuola, inizio rinviato di un mese? Bassetti è una furia: "Fallimento, il ministro si deve dimettere"

Galli conferma: “C’è una corsa all’ultimo minuto, con relativi disagi per la gestione degli ordini”. A quanto ammonta la spesa per i testi scolastici? “Nel caso di classi prime , sia per le Superiori che per le Medie, parliamo di una media di 400 euro che si va a dimezzare negli anni successivi”, dice Galli. “E per venire incontro alle famiglie in difficoltà ci sono scuole che adottano il comodato d’uso e poi è possibile anche accedere a buoni conto messi a disposizione dalle amministrazioni comunali e della Regione”. A cambiare è anche la modalità di utilizzo del libro. “Fermo restando - spiega il titolare de La Morlacchi - che l’apprendimento sul cartaceo è scientificamente la modalità migliore e più efficiente ormai tutti i libri hanno una integrazione del testo attraverso l’utilizzo dei supporti online, questo vale per la storia come per la matematica”. E per le consegne? nessun problema. Tutto funziona più smart: dalla consegna a domicilio al ritiro con appuntamento su whatsapp.

Sport e Green pass: il punto e le regole da seguire in epoca Covid

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.