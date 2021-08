Gubbio, due sculture di Beverly Pepper al Park Hotel ai Cappuccini della famiglia Colaiacovo

Sabrina Busiri Vici 24 agosto 2021 a

Sono mille le opere d’arte esposte nei 15 mila metri quadrati del Park Hotel ai Cappuccini a Gubbio. Un itinerario all’interno dell’ex convento fra capolavori del 400 e tele contemporanee, arazzi antichi, sculture d’avanguardia e ceramiche di design. In questa collezione non poteva mancare il segno di Beverly Pepper. La scultrice minimalista statunitense legata all’Umbria, tanto da sceglierla come seconda casa, aveva un legame speciale con la famiglia Colaiacovo, proprietaria del Park Hotel.

E oggi la Fondazione Beverly Pepper ha voluto suggellare questo legame collocando nell’hotel Belvedere Columns II. Un’opera che, tra l’alto, si aggiunge al percorso tracciato dall’artista nel Cuore verde a cominciare dalla sua amatissima Todi. Belvedere Colums II è una scultura composta da due colonne di tre metri, ciascuna in cemento, grafite e ossido, realizzate nel 1998. Un’opera che la stessa Pepper, quando era ancora in vita, aveva concordato con la proprietà di sistemare in maniera definitiva proprio nell’ex convento. Un progetto che però si è dovuto in quel momento rimandare a causa dell’emergenza legata al Covid-19. Poi la scomparsa di Beverly Pepper nel febbraio 2020. E ora il presidente della fondazione, l’artista Michele Ciribifera, ha voluto portare a compimento. “Seguire fedelmente le intenzioni di Beverly - sottolinea Ciribifera - è quanto si propone la fondazione. Con Belvedere Columns II sentiamo di essere riusciti pienamente in questo intento. Grazie all’importante sinergia con la famiglia Colaiacovo, che dura da decenni, e alla quale la scultrice aveva dato grande fiducia, sono nate queste colonne monumentali”. Colonne realizzate proprio con materiali industriali provenienti dalle aziende Colacem e Colabeton così come, prima di lei, hanno fatto altri grandi scultori.

“Abbiamo voluto far dialogare l’opera di Beverly con le sculture di Arnaldo Pomodoro creando una corrispondenza che racconta molto di questi maestri e del loro rapporto con la nostra terra e la nostra famiglia”, racconta Carmela Colaiacovo, titolare e alla guida del Park Hotel ai Cappuccini insieme alla cugina Francesca Colaiacovo. Numerose, infatti, le opere di Pomodoro disseminate all’interno della struttura: dalla grande sfera nella sala da pranzo all’affresco nella piscina fino al bassorilievo nelle sale di ingresso alla stele nel parco. “Sono artisti che hanno lavorato con il cemento - prosegue Carmela Colaiacovo - , plasmandolo e dandogli vita creando un rapporto con la famiglia e le nostre aziende, professionale e amicale”. Così per i trent’anni di vita del Park Hotel ai Cappuccini, inaugurato con ospite il team del Brasile di Italia Novanta, si ripercorre la storia partendo dall’affresco datato 1960 di Giuseppe Capogrossi diventato simbolo della struttura. E poi Edgardo Abbozzo che ha progettato e realizzato la fontana, Leoncillo, Uncini, Dorazio, Amodio e tanti altri ancora. “Manca solo Burri”, precisa Carmela. A dare ulteriore impulso a questa combinazione di arte, imprenditoria e passione Carmela Colaiacovo lancia la proposta di recuperare la Biennale di scultura a Gubbio, meta per decenni di artisti di talento e ricca di fermenti creativi. “Una tradizione da recuperare”. Promette.

