Perugia, le palline da padel fanno troppo rumore: multa da 2.000 euro e stop partite dopo le 22

Le palline fanno troppo rumore. Così per i gestori dei campi da padel scattano la multa e l’ordinanza di divieto dell’attività dopo le 22. Succede a Madonna Alta, al Gryphus club. Tutto nasce da alcuni esposti dei residenti della zona. <TB>Così il Comune di Perugia, area governo del territorio, ha chiesto all’Arpa Umbria una verifica fonometrica “volta a riscontrare il rispetto dei limiti del livello di rumorosità prodotto dall’attività dei campi da padel del Gryphus sporting club”.

I rilievi sui decibel emessi effettuati in data il 21 e 26 luglio 2021 dai tecnici di Arpa Umbria “a finestre aperte” trattandosi di “sorgente esterna all’edificio recettore”, hanno evidenziato “valori limite differenziali di immissione nettamente superiori a quanto previsto dalla legge”. L’Usl Umbria 1 ha aggiunto che “il livello di superamento dei valori limite del rumore, nonché le caratteristiche dello stesso e, in particolare, le componenti impulsive e la ripetizione degli eventi, si ritiene che non siano compatibili con il bisogno di riposo dei residenti e la tutela della salute degli stessi. Si segnala pertanto, limitatamente al periodo notturno, la sussistenza degli estremi per l’applicazione dell’articolo 9 della legge 447/95”. Tradotto: scatta una multa da 2.000 euro.

Nell’ordinanza inoltre si richiedono speciali forme di abbattimento del rumore o l’inibizione parziale per il periodo notturno dell’attività, da attuarsi entro tre giorni. Entro 30 giorni urge una “bonifica definitiva” dei decibel di troppo. Il gestore della Gryphus, Aldo Consono, parla di un “provvedimento sorprendente”, riferendosi in particolare alla sanzione, “che fa male dopo quasi due anni di difficoltà causa pandemia. Comunque bloccheremo l’attività dei campi alle 22, proprio per rispettare l’ordinanza. Prima andavamo avanti sino alle 23,30. In più stiamo per allestire speciali barriere contro il rumore. Abbiamo investito importanti somme per costruirei 4 campi, che peraltro restano al Comune visto che noi siamo solo i gestori dell’impianto. Ecco qual è il trattamento”. Il rumore, in generale, si sarebbe generato dai campi al coperto.

