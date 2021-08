Perugia, ubriaco urla in strada e aggredisce i carabinieri: denunciato

23 agosto 2021 a

A Perugia, i militari della Sezione radiomobile del Nor, durante un servizio perlustrativo in zona Fontivegge, hanno denunciato, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e violazione della legge sull’immigrazione, un 36enne tunisino, senza fissa dimora e trovato ubriaco, già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane era in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche e ha iniziato a discutere animatamente in strada con un’altra persona, strillando e disturbando i residenti; uno di questi, dopo aver chiesto al ragazzo di moderare i toni, è stato insultato, tanto che si è resa necessaria la richiesta d’intervento ai carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno immediatamente proceduto al controllo del ragazzo, il quale ha tentato invano di eluderlo, opponendo resistenza nei loro confronti. Fortunatamente, nessuno ha riportato lesioni. Inoltre, all’esito degli accertamenti fatti dai militari, il giovane è risultato inottemperante all’ordine di espulsione dal territorio nazionale emesso, dal Questore di Perugia, lo scorso 26 gennaio 2021. A carico del cittadino tunisino è stata quindi redatta informativa di reato prontamente trasmessa alla Procura della Repubblica perugina.

