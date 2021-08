Maltempo a Perugia: pioggia e strade allagate a Pianello e Ponte Pattoli

23 agosto 2021 a

Un forte temporale ha colpito nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 agosto, la periferia di Perugia. Pioggia e maltempo soprattutto nell'area tra Ponte Pattoli e Pianello, dove le forti piogge hanno prodotto strade allagate e disagi ai residenti. Secondo quanto reso noto dai vigili del fuoco di Perugia, intorno alle 16.30 erano già 40 gli interventi in attesa per piante, rami e allagamenti nella zona tra Ponte Pattoli e ponte san Giovanni. Oggi peraltro la protezione civile regionale ha diramato il bollettino di allerta gialla proprio per il rischio di temporali su tutta l'Umbria. I rovesci potrebbero assumere carattere di forte intensità soprattutto dopo i tanti giorni di siccità dell'ultimo periodo.

Notizia in aggiornamento

