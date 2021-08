Narni, Corsa all'Anello 2021: ultime prove ufficiali dei cavalieri al Campo de li Giochi

23 agosto 2021 a

Si procede a grandi passi verso Secondo Aevo, l’edizione della Corsa all’Anello di settembre 2021 a Narni, in provincia di Terni, che inizierà venerdì 27 agosto 2021 per poi terminare con l’attesa giostra equestre la successiva domenica 5 settembre.

Si è svolta infatti nel pomeriggio di sabato 21 agosto 2021 la seconda sessione di prove ufficiali della Corsa all’Anello che si terrà, appunto, tra due settimane al Campo de li Giochi.

I cavalieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria, come per la prima sessione, hanno avuto a disposizione sei prove da cinque minuti a terziere. Solo Santa Maria ne ha effettuate sette con il benestare delle altre due scuderie. Le prove sono state regolari e le scuderie, come hanno sottolineato i responsabili della segreteria tecnica dell’Associazione Corsa all’Anello, Filippo Miliacca e Giovanni Cipiccia, “hanno cercato gli giusti equilibri dei binomi cavallo – cavalieri in vista della giostra equestre del 5 settembre”.

Presente sabato, al Campo de li Giochi, il presidente regionale della Fitetrec, Roberto Bellini, che è rimasto molto soddisfatto dell’operato delle scuderie.

Il primo terziere a scendere in campo è stato Mezule con i cavalieri titolari Ernesto Wilmi Santirosi, Tommaso Finestra e Mirko Concetti e la riserva Cristiano Liti. Ha provato anche Lorenzo Proietti. I fantini hanno girato su Scoiattolina, Air County, e Bridge Ares e Eagle Fly. Subito dopo è stata la volta di Fraporta con i cavalieri titolari Luca Paterni, Leonardo Piciucchi e Jacopo Rossi. I fantini hanno montato i cavalli Epesi Frasi, Receptivo e Swiftest. A chiudere la sessione di prove è stato il terziere Santa Maria con i cavalieri titolari Tommaso Suadoni, Marco Bisonni e Marco Diafaldi. I cavalli sui quali hanno girato i fantini sono Superemma, Monsieur Polly, Spirit of Fall e Gran Corredor.

Con la prova di sabato 21 agosto, sono terminate le prove ufficiali. L’Associazione Corsa all’Anello ha dato però alle scuderie dei terzieri la possibilità di effettuare un’ultima prova libera il prossimo 3 settembre alle 17 al Campo de li Giochi. La presenza è a scelta.

