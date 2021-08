Terni, troppo alti i prezzi del parcheggio San Francesco: le tariffe verranno ridotte

Maria Luce Schillaci 23 agosto 2021 a

a

a

Si va verso una rimodulazione delle tariffe per parcheggiare nel parcheggio interrato San Francesco di viale della Rinascita, a Terni. Non sono mancate di recente numerose lamentele per i prezzi considerati elevati, soprattutto da parte di chi risiede nella zona centrale circostante dove si trovano per la maggior parte aree di sosta a pagamento.

Una questione che a Palazzo Spada è stata sollevata a livello politico in maniera trasversale, con atti di indirizzo presentati da vari gruppi consiliari sia della maggioranza che dell’opposizione. Ora il caso del parcheggio San Francesco, che è gestito da Terni Reti, torna di nuovo all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale programmato per lunedì 23 agosto 2021..

In arrivo entro giugno cento nuovi parcheggi a pagamento a ridosso del centro

Di fatto proprio gli atti di indirizzo nei quali si chiede di rivedere le tariffe del parcheggio sono stati approvati in sede di commissione consiliare e dunque adesso dovrà essere il consiglio comunale ad esprimersi. Al momento la tariffa giornaliera è di 1,30 euro per un’ora mentre la notturna, dalle ore 20 alle ore 4.00, è di 0,50 euro, sempre per un’ora.

Le previsioni sembrano scontate , con il probabile ritocco dei costi di sosta. Durante una recente audizione con l’amministratore unico di Terni Reti in commissione consiliare era emersa la possibilità di aggiornare le tariffe del parcheggio sotterraneo di San Francesco inserendo anche delle soglie massime giornaliere e una scontistica più accattivante e a favore dell’utilizzo da parte dei cittadini. L’obiettivo in sostanza è quello di incrementare l’utilizzo del parcheggio in questione. A emergere anche il fatto che soprattutto il secondo livello dello stesso parcheggio resta inutilizzato, il che fa sì che i posti restino per lo più fuori dalla redditività giornaliera della struttura.

Piazza Tacito, niente più parcheggi alla chiusura del cantiere della fontana

“E’ importante ottimizzare le risorse del parcheggio – si legge nel testo dell’atto firmato dai gruppi di maggioranza - al fine di portarlo verso una maggiore redditività, garantendo allo stesso tempo un miglior servizio a favore delle utenze attuali e quelle potenziali. Per questo si impegna la Giunta a valutare la rimodulazione delle tariffe giornaliere con scontistiche diverse in base all’utilizzo giornaliero e bonus rivolti a ottenere un maggior utilizzo di tutti i livelli del parcheggio”.

Un atto specifico a favore, in modo particolare, dei residenti della zona era stato presentato dal consigliere di Terni Civica, Michele Rossi: “ Di recente – spiega - sono state adottate una serie di misure volte a combattere il fenomeno della sosta selvaggia. Contestualmente permane il problema dei parcheggi per gli abitanti del centro, soprattutto per chi non detiene un proprio garage”.

Secondo Rossi “è necessario trovare un equilibrio per contemperare alle esigenze poste in essere da tutti: residenti, commercianti e cittadini. “E’ impensabile – afferma Rossi – che chi abita in via XI Febbraio possa fruire della scontistica per il parcheggio San Francesco mentre ci sono residenti a pochi metri, come ad esempio Sant’Alò o chi ci abita sopra al parcheggio, tipo largo Ottaviani, che non possono detenere lo stesso beneficio. Ecco perché – conclude - è necessario allargare il perimetro dell’area individuata”.

Le strisce dei parcheggi diventano blu a ridosso del centro cittadino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.