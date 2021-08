Maurizio Battista, dal lavoro come barista alla relazione con Alessandra, di 30 anni più giovane

22 agosto 2021 a

Per molti è il miglior comico italiano e senza dubbio è nel gota dei più talentuosi. La sua ironia graffiante, romanesca, ma anche figlia di un animo gentile, ha entusiasmato molti, tanto da fare il pienone negli spettacoli live - famosi per la marcata interazione con il pubblico - e assicurargli anche una ottima presenza nazionale sul piccolo schermo. Ormai quasi "leggendari" gli sketch dove ironizza sulle abitudini femminili, specialmente all'interno della relazione sentimentale, così come gli stralci di articoli di giornali dai titoli più impensabili, ma realmente pubblicati, che lui stesso ha cura di selezionare e poi commentare durante i suoi live. Stiamo parlando del 64enne Maurizio Battista, affermatissimo comico, cabarettista, attore, conduttore televisivo e regista teatrale.

La comicità 'quotidiana' di Battista nasce, come più volte ha detto, dall'osservazione della realtà: Maurizio è nato nel quartiere popolare di San Giovanni, a Roma, dove tuttora abita. Proprio a San Giovanni, da ragazzo, il comico ha lavorato nel bar di famiglia, sicuramente assorbendo da un punto di vista privilegiato il fiore dell'ironia romana. Già a fine anni '70 arrivano le esperienze in teatro, a cui poi a partire da fine anni '80 si aggiungono la televisione e anche il cinema. Più recentemente, dal 2009 al 2011 ha condotto su Rai 2 per tre edizioni il suo one-man show Sempre più convinto.

Nel 2010 ha preso parte a Ballando con le stelle come concorrente. Nel 2012 ha condotto per quattro puntate un nuovo one-man show Il mio secondo matrimonio. E parallelamente non si sono mai fermati gli spettacoli live. Per quanto riguarda la vita privata, Maurizio è attualmente legato in seconde nozze all'attrice Alessandra Moretti, di 30 anni più giovane, da cui ha avuto la figlia Anna. Dal primo matrimonio sono invece nati i due figli Federica e Simone.

