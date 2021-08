Covid, in Umbria 116 nuovi casi e altri due ricoveri in terapia intensiva: il bollettino del 22 agosto 2021

22 agosto 2021 a

Ancora in leggero rialzo i ricoveri causa Covid in Umbria. Nelle ultime ventiquattro ore, secondo quanto riporta il bollettino di domenica 22 agosto, è stato registrato un paziente in più nei reparti ordinari, due in più in terapia intensiva. In totale sono ricoverate nei reparti Covid degli ospedali umbri 58 persone, di cui sei in terapia intensiva.

Invariato il numero dei deceduti, dato stabile da diverse settimane. È il quadro che emerge dai dati sull’andamento della situazione pandemica in Umbria diffusi in mattinata dalla Regione. La situazione sanitaria in Umbria, seppur ancora del tutto sotto controllo, necessita di essere monitorata. L’aumento dei ricoveri, anche se contenuto, si è di fatto concentrato nella settimana successiva a Ferragosto, con le ospedalizzazioni passate in pochi giorni da 35 a 58. Numeri che, al momento, non destano particolare preoccupazione, ma che costringono a mantenere alta l’attenzione. Prosegue però per il quarto giorno consecutivo il calo degli attualmente positivi, che ora sono 1958, mentre i nuovi positivi sono 116.

