Umbria, scuole in cerca di presidi: è l'ultimo giorno per candidarsi alla reggenza delle sedi vacanti

22 agosto 2021 a

a

a

Presidi cercansi. Domenica 22 agosto è l’ultimo giorno per candidarsi alla reggenza delle sedi rimaste vacanti per l’anno scolastico 2021/22. L’Ufficio scolastico regionale, dopo aver coperto con i nomi in graduatoria undici sedi, ora deve affidare gli incarichi di reggenza a dieci rimaste ancora libere o sottodimensionate. In particolare, si sta parlando del Direzione didattica 2 Circolo Castello; direzione didattica 1 circolo Castello San Filippo; Frasetti di Castiglione del Lago; Giuseppe Mazzini di Magione; istituto comprensivo Perugia 11; i.c. Leonardo Da Vinci di San Giustino; i.c. San Benedetto di Valfabbrica; istituto onnicomprensivo Cerreto di Spoleto e Sellano; i.c. Ciuffelli di Massa Martana e i.c. per Ciechi. Tra i criteri di assegnazione individuati dall’Usr ci sono l’omogeneità del contesto territoriale, l’omogeneità con il grado di suola di titolarità e di indirizzo. Delle sedi in questione tre hanno come causale la cessazione della dirigenza e tre la mobilità interregionale. Infine quattro sono state ritenute sedi sottodimensionate. In questo caso criterio di base per l’assegnazione è una riconosciuta priorità al dirigente già titolare nella scuola divenuta sottodimensionata. L’Usr, inoltre, fa sapere che nel caso risultino sedi non richieste si procederà d’ufficio.



Riapertura scuole, c'è ancora incertezza su troppi aspetti: e a rimetterci sono i giovani



Le assegnazioni compiute dei dirigenti scolastici alle relative sedi si portano dietro i primi malumori. E’ il caso dell’Istituto comprensivo Perugia 11. “La situazione ci preoccupa - si legge in una lettera inviata da rappresentanti del personale -. Il nostro istituto, al cui interno sono incluse due scuole dell’infanzia, due primarie e una prestigiosa scuola secondaria di I grado, a partire dall’a.s. 2021-2022 non soltanto si troverà privo di un dirigente proprio, ma sarà oggetto anche di un altro cambio al vertice in quanto vi sarà anche un nuovo dsga. Questa situazione di totale incertezza e di mancanza di continuità sotto ogni profilo desta seria preoccupazione perché l’istituto - si legge ancora - si troverà ancora una volta deprivato di una guida che possa adeguatamente portare avanti le numerose iniziative intraprese dalla dirigente Nivella Falaschi titolare di un incarico triennale in scadenza il 31 agosto 2022”.

"Aumenti per libri, zaini, quaderni e cancelleria": allarme del Codacons sul caro-scuola

E si spiega che il mancato trattenimento in servizio alla dirigente è stato motivato dall’Usr con la necessità di reperire posti per immettere in ruolo i dirigenti scolastici inclusi nella graduatoria del concorso del 2017. Punto però contestato nella lettera: “In realtà la disponibilità di sedi in Umbria è risultata di gran lunga superiore al numero dei nuovi dirigenti (17 sedi contro 11 dirigenti) e all’interno del novero delle sedi disponibili sono stati inseriti, per di più, sei istituti destinati ad essere razionalizzati. A ciò si aggiunga che, nonostante la necessità di immettere in ruolo i nuovi dirigenti, nel territorio nazionale sono state accettate 54 istanze di trattenimento”. Intanto sono stati nominati dall’Usr, con incarico dal primo settembre, sette direttori dei servizi generali amministrativi. Ecco I nomi e le sedi: Rosaria Galvagno (Foligno); Sara Giacometti (San Giustino); Nino Pasquale Centofanti (Umbertide); Francesco Ciardo (Perugia); Michela Cianfichi (Perugia); Michela Maria Pagliari (Perugia) e Francesco santacroce (Orvieto).

Viterbo, scuola. L'istituto Orioli, la scuola che insegna i mestieri che danno ancora lavoro | Foto – Corriere di Viterbo

x 1 / 14

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.