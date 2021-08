Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 21 agosto 2021

21 agosto 2021 a

Appuntamento con le estrazioni Lotto e Superenalotto: i numeri vincenti di oggi, sabato 21 agosto 2021. Poco dopo le ore 20 sarà estratta la sestina vincente del Superenalotto con le quote e i numeri di tutte le ruote del Lotto. Giocate in grado di cambiare la vita, per il fortunato che vince. Il jackpot di sabato 21 agosto è di 70 milioni e 500 mila euro.

Estrazione Lotto di oggi, sabato 21 agosto 2021

BARI 74 41 15 69 9

CAGLIARI 11 50 53 70 24

FIRENZE 4 79 87 50 56

GENOVA 50 47 72 30 76

MILANO 56 32 27 16 36

NAPOLI 1 71 74 29 6

PALERMO 80 14 84 60 9

ROMA 28 31 50 88 18

TORINO 53 15 42 84 71

VENEZIA 18 75 56 86 25

NAZIONALE 19 29 28 86 35

Estrazione SuperEnalotto di oggi, sabato 21 agosto 2021:

Combinazione vincente: 8 - 19 - 35 - 59 - 86 - 90

Numero Jolly: 33

Numero Superstar: 53

