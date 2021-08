Città di Castello, minaccia due corrieri con pistola e coltello: denunciato

21 agosto 2021 a

a

a

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Città di Castello hanno denunciato un 60enne di Città di Castello, già noto alle Forze dell’Ordine, per porto abusivo di armi e minaccia aggravata.

Centrodestra diviso alle elezioni, lunedì arriva Salvini

Il tifernate, dopo che due corrieri avevano appena scaricato della merce presso la propria abitazione, ha acceso una lite con i due per futili motivi arrivando addirittura a fargli alcune minacce con una pistola e un coltello. I due corrieri, impauriti, sono scappati telefonando in caserma denunciando l’accaduto. Sul posto sono velocemente arrivate due pattuglie dei Carabinieri che hanno identificato il 60enne ed eseguito una perquisizione sia personale che domiciliare, durante la quale è stata rinvenuta una pistola che è risultata piombata e quindi inutilizzabile, oltre ad un grosso coltello a serramanico. L’uomo è stato accompagnato in caserma e denunciato per porto abusivo di armi e per minaccia aggravata mentre il coltello e la pistola sono stati sequestrati.

Tenta di violentarla al percorso verde, arrestato pensionato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.