Perugia, a Monteluce arriva Notti Magiche: rassegna cinematografica fino al 5 settembre

A Perugia, in piazza Cecilia Coppoli a Monteluce, giovedì 19 agosto si accende il grande schermo di Notti Magiche dopo le tappe di Collestrada e Pila. Un calendario che proseguirà fino al 5 settembre con anteprime, ospiti, film d’autore e grandi classici. Cento posti disponibili e lo spettacolo è unico alle 21,30.

Si inizia con un’anteprima: Nowhere special di Uberto Pasolini. L’occasione della nuova piazza serve anche a fare un primo resoconto di come sta andando la stagione delle arene della città. “Possiamo parlare di 50 persone in media a sera durante le serate a Collestrada. A Pila è andata peggio - riporta Riccardo Bizzarri, presidente Anec Umbria e gestore del cinema Zenith -. Al di là di date con picchi alti grazie a titoli di grande richiamo, in generale c’è stato un calo rispetto all’anno passato. Tra i motivi anche il green pass che ha rallentato gli ingressi della fascia di pubblico più giovane”. Parla di un calo del 20% rispetto al 2020 Mauro Gatti per la storica arena del Frontone che attualmente ha 360 posti disponibili rispetto agli 800 dell’era pre Covid. “E’ un complesso di motivi a determinare la situazione più lenta anche se ad agosto è andata migliorando soprattutto con l’anteprima di Un gatto in tangenziale 2, oppure in serate con titoli da premio Oscar”. E Mauro Gatti prosegue: “I fattori che hanno spinto al ribasso sono la mancanza di titoli attrattivi, i produttori hanno tirato il freno puntando sulla ripresa autunnale; gli Europei e in ultimo il green pass che mitiga l’afflusso soprattutto della fascia under 29”.

Elementi di nicchia si rilevano per l’arena del Melies, in via della Viola gestita da Cinegatti insieme ad Arci e Comune. Due mesi di programmazione, dal 25 giugno al 25 agosto, per una capienza di 50 posti (100 a pieno regime ndr). “Abbiamo avuto una media di 30 spettatori a sera - rileva Mirco Gatti -. Siamo soddisfatti considerando che è un primo esperimento e che abbiamo puntato solo sul passaparola. Gli spettatori che sono venuti sono rimasti incantati dalla location e dalla programmazione d’essai. Unico neo - prosegue Mirco -: la richiesta di alcuni distributori che, malgrado la piccola capienza, ci hanno imposto dei minimi garantiti (prezzi fissi) totalmente fuori mercato. E pur facendo il tutto esaurito in certe serate, queste richieste ci hanno permesso a mala penna di pagarci il film, per non considerare poi la concorrenza delle piattaforme streaming, green pass e quant'altro”. L’arena di via della Viola (“Più conoscita come IlCiemaFuori Moda”, riporta Gatti) proseguirà, dopo la rassegna in corso, con la programmazione ordinaria: spettacolo unico alle 20.30. E in caso di mal tempo tutto confermato. Il magnifico porticato del chiostro salva la situazione. Garantito.

