Perugia, fascio littorio al mercato coperto Caterina Bon Valsassina: "Una targa è il minimo, meglio una mostra permanente"

Sabrina Busiri Vici 19 agosto 2021 a

“Il fascio ritrovato. Nessuna cancellazione né rimozione. E’ la legge”. L’intervento di Caterina Bon Valsassina, alla guida della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio fino al 2018 e consigliera del ministro Franceschini per i Beni culturali e il turismo, senza entrare in questioni politiche evidenzia la chiarezza della norma contenuta nel codice dei beni culturali sul principio della salvaguardia.

Fasci littori al mercato coperto: la soprintendenza difende il restauro. Contraria la Rete 10 dicembre

“Dopo il restauro al Mercato coperto di Perugia - scrive Bon Valsassina nel suo articolo per la rivista Passaggi -, è diventato pienamente visibile non solo il fascio littorio ma anche la data AX, anno decimo (dalla rivoluzione fascista) e cioè 1931, sottolineando il carattere di importante testimonianza storica dell’oggetto, dato che gli scritti sul Mercato coperto riportano la data dell’inaugurazione nel 1932, evidentemente successiva a quella della fine dei lavori”. “Il fascio littorio del Mercato coperto - aggiunge -, anche in virtù della datazione emersa dopo il restauro, va considerato a tutti gli effetti come un documento figurativo, alla pari dei documenti cartacei del periodo fascista conservati negli archivi statali e comunali”. Detto questo Bon Valsassina commenta al Corriere: “Mettere una targa come dice il sindaco Romizi è il minimo sindacale, bisognerebbe piuttosto creare un’a mostra permanente e corredarla di altra documentazione”. E chiosa: “Fascio a parte, quando riapre il Mercato coperto?” Già, quando?

Mercato coperto, dal restauro spuntano due fasci littori: il caso diventa politico

