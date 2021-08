Umbria, il turismo continua a crescere. A luglio Valnerina, Tuderte e Spoletino anche meglio del pre Covid

19 agosto 2021 a

a

a

I turisti scelgono l’Umbria per le vacanze. L’exploit viene certificato dai numeri relativi ad arrivi e presenze monitorati dalla Regione che attestano una forte crescita nei primi sette mesi dell’anno rispetto al 2020 ma anche un recupero netto sui dati del 2019, quindi pre Covid, con alcuni territori come lo Spoletino che addirittura fanno segnare il sorpasso. I dati regionali provvisori del mese di luglio, in particolare, registrano 250.854 arrivi e 728.517 presenze con una variazione percentuale del +38% negli arrivi e +41,7% nelle presenze rispetto allo stesso periodo del 2020 e del -4,1% negli arrivi e -13,3% nelle presenze rispetto al 2019.

Estate in Umbria per le star, da Ed Sheeran a Ralph Fiennes: poi Daniele Bossari e Filippa Lagerback

Sempre rispetto al 2019 si evidenzia un sostenuto incremento di turisti italiani (+23,5% arrivi e +15,9% presenze) che riguarda tutte le tipologie ricettive e che, in alcune aree, presenta variazioni totali positive sia negli arrivi che nelle presenze: Spoletino (+23,4% arrivi e + 11,9% presenze), Ternano (+19,1% arrivi, + 1,6% presenze), Valnerina (+12,9% arrivi e +4% presenze). Le principali correnti italiane provengono da Roma, Napoli, Milano, Firenze, Torino, Bologna ma anche Caserta e Bari. Anche i giorni medi di presenza fanno segnare un +67%, un record nei record per una regione che, negli anni passati, era caratterizzata da un turismo mordi e fuggi. L’exploit del turismo si riflette così in maniera più preminente sull’economia regionale ripristinando e anche superando quel contributo al Pil regionale attestato al 6%. Cambia anche la tipologia del turista, secondo quanto riferiscono molti operatori del settore: ora più attento, alla ricerca di spazi verdi, cibo di qualità, eventi culturali.

Presenze record al pozzo di San Patrizio: più di 900 visitatori al giorno, meglio di prima del Covid

A questo proposito, un effetto richiamo viene attribuito alla stagione estiva musicale organizzata dalla Regione, al Festival dei Due Mondi per Spoleto, ai tanti eventi - piccoli e grandi - proposti dai Comuni della Valnerina che hanno saputo sfruttare al meglio peculiarità che in questo momento sono molto ricercate dai turisti: decisamente apprezzata, per esempio, la greenway del Nera con la duplice opzione passeggio o bicicletta. Oppure il rafting o le escursioni organizzate e visite in borghi suggestivi. Ha funzionato, sempre secondo quanto riferiscono gli addetti ai lavori, anche la campagna promozionale voluta dalla Regione e che sarà prolungata con un ulteriore stanziamento per proseguire, si legge nella delibera regionale 745 del 28 luglio 2021, “con una attività continua e persistente volta a mantenere costante l’interesse sull’Umbria attraverso la comunicazione degli eventi di fine estate/autunno e la proposta di progetti di impatto internazionale”. Saranno pubblicizzati i principali eventi presenti nel territorio fino a ottobre tra i quali il Festival del cinema di Todi e Umbria Jazz Terni. Sessantamila euro verranno destinati al Progetto Steve McCurry che nasce dal legame del grande fotografo con l’Umbria e dalla sua richiesta di poter continuare a raccontare il territorio attraverso una serie di attività come la creazione di un concorso fotografico da lui presieduto e la partecipazione di una serie di attività promozionali negli Usa con la presenza ad eventi e intervista. L’Umbria, insomma, guarda lontano.

Ferragosto, boom prenotazioni: quasi il 90% della disponibilità online. Anche l'Umbria gode

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.