Vaccini in Umbria: prima dose all'80 per cento della popolazione. Vaccinato il 67,7 per cento

Vaccini, in Umbria oltre l’80 per cento della popolazione han ricevuto almeno la prima dose del vaccino contro il Covid-19, secondo i dati aggiornati diffusi dalla regione Umbria.

Salgono morti e contagi: i dati di oggi

Il 67 per cento dei residenti in Umbria ha completato il ciclo di vaccinazione, dato in linea con la media nazionale, pari al 66,3 per cento, secondo i numeri riportati sul sito della Presidenza del consiglio dei ministri. Gli sforzi della campagna vaccinale sono adesso concentrati sugli under 30, in modo che per studenti e universitari il green pass possa arrivare in tempo utile per l’inizio dell’attività didattica. Circa il 24,1 per cento dei ragazzi tra i 20 e i 29 anni hanno completato il ciclo di vaccinazione, mentre il 68 per cento ha ricevuto la prima dose. Percentuali che, nel caso degli under 20, si attestano rispettivamente al 19 e al 42,4 per cento.

Umbria, un prof no vax su 10 cambia idea e sceglie di vaccinarsi

