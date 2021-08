Umbria, Corte dei conti condanna finanziere per "danno da tangente". Dovrà risarcire lo Stato

Alessandro Antonini 18 agosto 2021 a

Un luogotenente della Gdf è stato condannato dalla Corte dei conti a risarcire di 75 mila euro il Mef. Per “danno da tangente”. La Procura contabile ha citato a giudizio il finanziere dopo che era finito - con richiesta di rinvio a giudizio - al centro di un procedimento per concussione. In sede penale erano stati contestati quattro episodi, “con riferimento ad ognuno dei quali il finanziere, Giuseppe Martucci, nell’ambito di ispezioni fiscali, aveva proferito minacce di gravi conseguenze di natura tributaria e penale in relazione all’attività di verifica, chiedendo agli imprenditori il versamento di corrispettivi affinché l’ispezione si potesse concludere senza ulteriori contestazioni”. I magistrati della Corteconti gli hanno contestato il “danno da tangente”, nella misura di 75.000 euro, “pari all’ammontare delle somme illecitamente ricevute dagli imprenditori assoggettati a verifica fiscale affidata al Martucci”.

Poi gli hanno chiesto anche 6.192 da danno da disservizio. I giudici hanno accolto la prima richiesta, perché “il comportamento del dipendente infedele” è stato “consapevolmente attuato per fini egoistici, in assoluto spregio dei doveri inerenti alla funzione, legati, invero, al valore costituzionalmente tutelato del buon andamento della pubblica amministrazione, occasione di mancata acquisizione da parte della stessa delle utilità ragionevolmente ritraibili dall’attività amministrativa”. E ancora: "In ordine alla quantificazione del danno da tangente, la Procura ha dunque utilizzato il criterio delle indebite utilità ricevute dal convenuto, in considerazione della gravità del comportamento illecito tenuto dal pubblico dipendente e dell’entità del suo scostamento rispetto ai canoni ai quali avrebbe dovuto obbligatoriamente ispirarsi.

Detta posta di pubblico nocumento integrerebbe, secondo la prospettazione attorea, un danno erariale in re ipsa". La scorsa settimana la Corteconti aveva assolto lo stesso finanziere non riconoscendo il danno da disservizio richiesto (4.551 euro) a seguito di una tentata concussione per cui era già stato condannato in campo penale. L’uomo è difeso da Francesco Falcinelli e Nicola Pepe.

