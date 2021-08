Terni, cascata delle Marmore: conferenza dei servizi per valutare il progetto dell'ascensore

Maria Luce Schillaci 18 agosto 2021 a

a

a

L’ascensore alla cascata delle Marmore potrebbe diventare realtà entro non molto tempo. Il Comune di Terni infatti sta procedendo con l’iter che dovrebbe portare alla realizzazione della salita panoramica sul suggestivo getto d’acqua. Nei giorni scorsi è stato firmato dal Rup, Responsabile unico del procedimento, Federico Nannurelli, l’atto che avvia ufficialmente la conferenza dei servizi preliminare per la valutazione dello studio di fattibilità del progetto Water Way che prevede la realizzazione di un sistema di mobilità intermodale attraverso la realizzazione collegamento fluvio-lacustre dal parco Campacci al lago di Piediluco e fiume Velino e la realizzazione di un collegamento meccanico, ovvero un ascensore, da piazzale Byron, belvedere inferiore, al sentiero 5, nei pressi del paese di Marmore.

Deus ex machina di tutto, l’imprenditore Giunio Marcangeli, già noto per l’operazione Tulipano, Cospea Village e fontana dello Zodiaco. Il progetto gode già di un contratto di sponsorizzazione con il Comune di Terni e la società di Marcangeli e vede anche il favore della Soprintendenza dal momento che si tratta di restauro e riuso dei manufatti della ex centrale di Terni, beni culturali di archeologia industriale, attraverso la rifunzionalizzazione ad uso collegamento meccanico (dunque l’ascensore) con il restauro della vasca di carico e delle pareti delle vecchie condotte.

“Si tratta di un progetto di viabilità alternativa e intermodale – si legge nel documento - che prevede un collegamento meccanico con cabina funicolare leggera e la navigabilità con battelli elettrici del fiume. La proposta Water Way – è spiegato ancora nel testo – deve essere vista non solo sul piano della valorizzazione turistica ma anche come una operazione di ‘restauro del paesaggio’ che punta all’innovazione e alla conservazione”.

Nella conferenza dei servizi sono coinvolti vari enti e istituzioni, tra questi anche due Ministeri, la Soprintendenza archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, Regione, Provincia, sindaco e diverse direzioni comunali. Come per altri progetti, in ballo c’è la dichiarazione di pubblico interesse entro tre mesi. Il termine perentorio, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni, è di 45 giorni. La pubblicazione dell’atto è del 6 agosto 2021. Per realizzare il tutto, secondo una stima dei tecnici della società, servono circa 11 milioni di euro, soldi che, secondo quanto riferito dall’imprenditore, avrebbero già trovato parere favorevole alla copertura da parte della Regione per 5 milioni di euro e della Fondazione Carit per i restanti 6.

“Ci sono state interlocuzioni con l’assessorato regionale al Turismo e con la Fondazione Carit per mandare avanti il progetto – ha detto il sindaco Latini – . Faremo il possibile affinché si concretizzi nel più breve tempo possibile”.

