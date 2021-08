Foligno, arrestato il rapinatore di tabaccherie e supermercati

Susanna Minelli 18 agosto 2021 a

Pericoloso rapinatore viene localizzato e arrestato a Foligno dalla Polizia di Stato dopo mesi di ricerche. L'operazione ha coinvolto anche gli agenti della squadra mobile di Perugia, oltre a quelli del commissariato di Foligno coordinati dal vicequestore aggiunto Adriano Felici che hanno arrestato nel centro storico folignate un 30enne italiano sul quale pendeva una condanna definitiva di un anno e dieci mesi di reclusione.

L’uomo - già noto alle forze dell’ordine per pregresse rapine, ma anche per episodi di ricettazione, di furto, di danneggiamento e per reati legati agli stupefacenti – è stato al centro di un blitz realizzato in perfetta sinergia dai due uffici della Polizia di Stato, che da tempo erano sulle sue tracce anche in considerazione dell’elevata pericolosità sociale.

Infatti, negli anni il giovane aveva consumato svariate rapine a Foligno, non mancando di colpire anche in alcuni centri limitrofi, in particolare a Spello e Spoleto. Nel mirino erano finiti tabaccherie e supermercati,oltre che un paio di bar.

Per questo, da alcune settimane gli investigatori della squadra mobile di Perugia e del commissariato di Foligno avevano avviato un proficuo interscambio informativo, che ha permesso finalmente di arrivare alla localizzazione della sua abitazione.

Quando sono stati sicuri di aver individuato l’appartamento in cui si nascondeva, i poliziotti, senza esitazioni, hanno proceduto a una perquisizione domiciliare al fine di stanarlo.

Vistosi scoperto, il giovane ha subito compreso di non avere possibilità di fuga, tanto che, senza opporre resistenza di sorta, si è consegnato agli agenti.

A quel punto, realizzati tutti gli atti necessari alla sua identificazione, i poliziotti lo hanno tratto in arresto in esecuzione dell’ordine di carcerazione di cui era destinatario, dopodiché hanno provveduto ad associarlo presso la casa circondariale di Maiano di Spoleto dove è stato stabilito che dovrà scontare la sua pena.

