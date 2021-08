La fucina di idee e giornalisti di don Germano Mancini, storico direttore della Gazzetta di Foligno

Sullo stesso argomento: Nocera Scalo piange il suo parroco: domani i funerali di Don Germano

Nel dicembre 1981, dopo essere riuscito a riportare a Foligno la stampa del settimanale, trasformò una stanza della tipografia Mancini & Valeri in una vera redazione

Sergio Casagrande 17 agosto 2021 a

a

a

Con la morte di don Germano Mancini, avvenuta il 15 agosto 2021, si chiude una pagina di storia del giornalismo umbro e, in particolare, di quello folignate. Direttore per 33 anni della Gazzetta di Foligno è stato il maestro di una scuola nata in un’epoca in cui i giornali si stampavano ancora col piombo e le pagine si creavano in bozza, striscia su striscia, come un abito cucito in una sartoria.

La sua redazione era in una stanza senza finestre nell’angolo più remoto della tipografia Mancini & Valeri, nel cuore di Foligno. Qualcuno la chiamava l’antro della Sibilla, ma a me ha sempre ricordato il laboratorio di un alchimista.

In quella stanza non c’erano sedie. Solo un vecchio tavolo alto da tipografo, di legno, macchiato da inchiostri di tutti i colori e circondato da scatole di scarpe piene di appunti, bozze e cliché di vecchie foto. Le pareti quasi non si vedevano tanto era il materiale ammassato: manifesti, libri e libretti che spesso venivano trasformati in scomodi divani.

Ogni mercoledì e fino al venerdì, don Germano era lì, con un tipometro in mano che usava per tenere il segno sulle bozze e per tracciare la diagonale sulle foto da riproporzionare per metterle in pagina.

L’ingresso a quella stanza era aperto a tutti coloro che avevano voglia e tempo da dedicare all’arte del raccontare. Non era importante saperlo già fare, ma era fondamentale sentire di volerlo fare. In tutte le sue forme: foto, scritti e anche soltanto pensieri e parole. Bastava questo per entrare nella cerchia dei suoi collaboratori e per cominciare a respirare a pieni polmoni il profumo di un mestiere, quello del giornalismo, che don Germano conosceva profondamente nel suo bene e nel suo male. “Con la penna si può fare di un cattivo un santo o trasformare un diavolo in un angelo. E si può anche far più male della spada. E’ per questo che io scrivo sempre con la matita” era solito ripetere al linotipista che ogni settimana chiedeva l’aiuto di qualcuno in dettatura perché aveva difficoltà a leggere il testo de Il Cortocircuito, l’editoriale che chiudeva la fattura del giornale e che rigorosamente veniva scritto dal direttore solo al momento di andare in stampa.

Non so come divenne giornalista. Lo ha sicuramente raccontato, ma non lo ricordo. Perché all’epoca il giornalismo era ancora molto lontano dai miei principali interessi.

Iniziai a collaborare con lui scrivendo di storia locale e frequentavo la Gazzetta soltanto perché mi piaceva vedere la macchina di un giornale in movimento: il rumore delle linotype; l’odore del piombo fuso; l’agitazione tra i tipografi; le strisce di bozze che sembravano gigantesche stelle filanti. E le pagine che puzzavano d’inchiostro dopo essere uscite, una dietro l’altra, da una pressa che le sparava a raffica.

La Gazzetta di Foligno veniva creata e stampata proprio come i grandi quotidiani dell’epoca. In piccolo c’era tutto quello che avevo già visto a Roma, in piazza Colonna, a Il Tempo accogliendo un invito di Giuseppe Crescimbeni. E questo bastava per spiare quello che succedeva dentro Mancini & Valeri da una finestra che dava su via Brunetti. E sognare di entrarci a contatto.



Don Germano, alla fine del 1981, dopo essere riuscito a riportare la stampa del settimanale a Foligno da Santa Maria degli Angeli, la sua redazione l’aveva voluta lì, in quella stanza a contatto diretto con la tipografia e illuminata solo da una lampadina.

Nella sede della Gazzetta, che qualcun altro aveva creato nel palazzo del Vescovado, aveva lasciato la cassetta della posta che ogni lunedì don Franco Pellicciari andava a ritirare. In quella cassetta, nascosta dietro la stretta feritoia di una porta laccata color ardesia che rimaneva sempre chiusa, il 21 dicembre 1981 imbucai il testo di una ricerca sul pozzo medievale scoperto in piazza della Repubblica. E fu la mia rovina. Perché don Germano mi accalappiò e non mi mollò per parecchio.

Lui rispondeva a qualsiasi lettera che riceveva e se trovava qualcuno che riteneva utile a una squadra che aveva in mente di creare lo convocava all’antro della Sibilla mettendogli subito in mano un rullo di bozze da rileggere. Era la prima prova da superare: chi reggeva contemporaneamente ai discorsi sui massimi e i minimi sistemi e mostrava almeno un pizzico di interesse alla lettura era arruolato sul campo.

Capitò a me e a Renato Campana. A Mario Tucci e a Sergio Fortini. E così via a tanti altri, al punto che, dopo un anno, nell’antro della Sibilla il mercoledì si faceva fatica ad entrare. Anche perché il luogo era diventato meta di pellegrinaggio pure di tutti i fotografi e i corrispondenti ed ex delle redazioni locali dei quotidiani. Lì si parlava di tutto: di politica locale e di quella nazionale; di cronaca estera e di quella italiana. Perfino di sport, soprattutto di boxe.

Don Germano era capace di affrontare e commentare qualsiasi argomento. Dava l’input alla discussione quasi sempre con una battuta, una provocazione generalmente rivolta, come un garbatissimo ma forte calcio agli stinchi, all’amico di sinistra, Renatone. E via, si poteva andare avanti per ore. Il direttore teneva gli occhiali abbassati alla metà del naso, cercava di nascondere il suo sorriso sornione e faceva in modo che tutti dicessero la loro riuscendo a far esprimere anche chi era solito non parlare tanto. E a far nascere interesse anche a chi inizialmente era indifferente alla materia.

All’epoca non ce ne rendemmo conto ma don Germano, piano piano, fu capace di trasformare tutti noi - un’Armata Brancaleone per qualcuno che si vantava di avere una penna d’oro in mano - in veri giornalisti e redattori che oltre a scrivere un articolo, sapevano impaginarlo, titolarlo nei limiti imposti dai caratteri a piombo e, perfino, leggerlo al contrario direttamente sul tavolo del tipografo. Ci insegnò a trovare la notizia e a raccontarla in tutte le forme possibili di allora, rendendoci capaci di mettere in piedi anche un telegiornale locale trasmesso in diretta da Tele Effe dalla vetta dal "grattacielo" dell’hotel Umbria. Lui era il volto, noi la squadra. In un paio d’anni riuscimmo tutti ad iscriverci all’Ordine dei Giornalisti e a conquistare quel tesserino che all’inizio solo lui aveva, sempre in tasca, ma mai in vista. “Perché un vero giornalista deve essere sempre discreto e imparziale. Un preciso osservatore e, se necessario, implacabile narratore”.

Sotto la sua guida la Gazzetta di Foligno in pochi anni cambiò pelle pur mantenendo inalterato il ruolo principale di “settimanale di informazione politica religiosa e culturale” voluto nel 1886 dal fondatore Michele Faloci Pulignani. Divenne puntuale nella cronaca, pungente nella critica e temuta e rispettata dal potere, non solo da quello locale. E acquistando autorevolezza aumentò i lettori. “Gli unici veri padroni di un giornalista”, ripeteva sempre. E se oggi anche il Corriere dell'Umbria esiste, sappiate che per una parte, anche se non ha mai partecipato direttamente, lo dobbiamo proprio a lui: a don Germano Mancini e alla sua scuola sorta agli albori degli anni ’80 del secolo scorso nella tana dell’alchimista, in via Gramsci 64, tipografia Mancini & Valeri, Foligno.

Sergio Casagrande

[email protected] - Twitter: @essecia

NELLE FOTOGRAFIE ALLEGATE: IN ALTO uno scatto del 19 dicembre 1982 a Colle San Lorenzo - In questa immagine, foto di Renato Sisti, don Germano Mancini (secondo in piedi, da sinistra) insieme a collaboratori e tipografi di Mancini & Valeri. Al centro, in piedi, Renato Campana, Mario Tucci (con una sigaretta in mano) e Sergio Casagrande. Inginocchiati: Sergio Fortini (primo da sinistra) e don Franco Pellicciari (terzo) - NELLE ALTRE FOTO INSERITE NEL TESTO: la sede della tipografia Mancini e Valeri, a Foligno, in via Gramsci 64, oggi chiusa - E l'ingresso laterale della stessa tipografia con le finestre che danno su via Brunetti - In fondo: le locandine dei quotidiani all'edicola Maggi di corso Cavour, a Foligno, il 17 agosto 2021 con quelle del Corriere dell'Umbria e de Il Messaggero che danno la notizia della morte di don germano avvenuta la sera del 15 agosto 2021 -

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.