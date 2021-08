Terni, iniziano le sagre in provincia: primi appuntamenti a Montecastrilli, Stroncone e Guardea

Simona Maggi 17 agosto 2021 a

Sagre e feste tornano ad animare le calde serate estive in provincia di Terni. A Montecastrilli, Stroncone e Guardea sarà una ripartenza nel pieno rispetto delle regole anti-covid e con il green pass, che attesti l'avvenuta vaccinazione (almeno della prima dose), il tampone effettuato 48 ore prima o di essere guariti da Covid 19.

Si inizierà martedì 17 agosto 2021 con il taglio del nastro al centro fiere (nella foto) per la kemesse "Cene sotto le stelle" di Montecastrilli, con menu di anatra. Fino a domenica 22 agosto 2021 le serate saranno accompagnate anche da musica in sottofondo. Per accedere alla’area ristoro (foto) è obbligatoria la prenotazione ed essere in possesso del green pass.

“C'è voglia di tornare alla normalità – spiega il presidente dell'Amc98, Walter Parisse – dopo l'emergenza sanitaria. Un piccolo passo in attesa che la pandemia passi definitivamente. Nonostante le difficoltà abbiamo deciso di organizzare la sagra dell'anatra che da martedì 17 a domenica animerà le serate di Montecastrilli. Per accedere bisognerà essere muniti di green pass e seguire tutte le regole anti-covid”.

Spostandosi a Stroncone, doppio appuntamento per due fine settimana (dal 20 al 22 e dal 27 al 29 agosto 2021) con l'agosto stronconese. Anche qui bisognerà essere muniti di green pass. Nella taverna dei Briganti e nello stand gastronomico ai giardini si potranno gustare i piatti tipici della tradizione. Le serate saranno animate da spettacoli in piazza della Libertà e da mostre all’interno del paese. Tutte le manifestazioni saranno svolte in ottemperanza delle norme contro la diffusione del Covid.

Guardea, infine, ospiterà il Pork fest dal 19 al 22 agosto 2021. Il maiale sarà il protagonista dei piatti tipici accompagnati da altre eccellenze culinarie del territorio e dolci fatti in casa. Anche in questo caso è raccomandata la prenotazione ed avere il green pass. Per i buongustai e non solo, sempre il borgo di Guardea, dal 26 al 29 agosto 2021 ospiterà la festa degli arrosticini, sempre certificazione verde alla mano. Quattro appuntamenti in questa metà di agosto all'insegna del divertimento consapevole.

