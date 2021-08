Perugia, strada Corcianese: lavori al via dal 23 agosto. Termine previsto in quattro settimane

Sabrina Busiri Vici 17 agosto 2021 a

Quattro settimane per portare a termine i lavori di riqualificazione della Corcianese. E quattro settimane conferma l’assessore comunale ai lavori pubblici di Perugia, Otello Numerini. Ma fra la prima e la seconda fase c’è stato uno stop delle attività di cantiere dovute alla pausa estiva ferragostana.

“Dopo le prime due settimane di interventi che hanno interessato, a partire dal 19 luglio, il tratto a partire dalla rotatoria Quattrotorri in direzione via Pievaiola fino a Santa Sabina - riporta l’assessore Numerini – adesso proseguiremo a partire da lunedì prossimo, 23 agosto, fino alla rotonda Luisa Spagnoli, con la rassicurazione di finire prima dell’inizio dell’anno scolastico”. I lavori in corso sono tra quelli i più importanti previsti dal piano strade disposto dell’amministrazione comunale con scopi di sicurezza e di decoro. “L’intervento in strada Corcianese è di ricostituzione completa del piano stradale - precisa Numerini - realizzato tra l’altro con una tecnica innovativa che prevede il riutilizzo del materiale e la successiva risistemazione su tutto il manto”.

In particolare comporterà il rifacimento del sottofondo stradale, per adeguare le caratteristiche della strada all’elevato traffico di mezzi pesanti e consentire una duratura resa della bitumatura. Si sta dunque procedendo alla rimozione del manto stradale, quindi alla bonifica del sottofondo e, infine, alla stesura dei nuovi manti bituminosi. “Con l’occasione dei lavori - ha aggiunto in più occasioni Numerini - riqualificheremo anche il verde adiacente, per un miglioramento complessivo dell’area”. L’importo previsto è pari a 700 mila euro.

