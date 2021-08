Terni: rogo all'impianto dei rifiuti, il presidente dell'Asm: "Possibile causa una batteria al litio"

Simona Maggi 17 agosto 2021 a

Le indagini delle autorità sull’incendio che si è sviluppato a Terni giovedì 12 agsoto 2021 nel capannone che ospita l’impianto di selezione dei rifiuti a Maratta sono ancora in corso, ma l’Asm formula una prima ipotesi sulle cause: potrebbe essere stato un rifiuto mal conferito nell’indifferenziata, come una batteria al litio.

Il fabbricato è stato posto sotto sequestro giudiziario, ma non l’impianto di trasferenza. “Nessun dipendente è rimasto coinvolto nell’accaduto – spiega il presidente Asm, Mirko Menecali - e questa è la cosa più importante. Posto che le autorità stanno visionando le immagini della sorveglianza, avendo perlustrato l’impianto dopo l’incendio, ritengo che probabilmente il tutto possa essere partito dal materiale residuo nel ‘rotovaglio’ magari innescato da qualche elemento pericoloso come una batteria al litio che non doveva essere nel rifiuto indifferenziato".

"Dal giorno successivo, come Asm ci siamo subito organizzati in due gruppi di lavoro, il primo volto a gestire l’attività transitoria in modo che fino al ripristino del pieno funzionamento dell’impianto, la parte rimasta illesa dall’incendio che si occupa della trasferenza, rimanga pienamente attivo e possa conferire il materiale all’impianto Acea di Orvieto, il rifiuto residuale secco non trattato. In questo modo il servizio reso al cittadino non sarà soggetto a fermi e/o disagi di alcun tipo”.

“Altro gruppo di lavoro invece – prosegue Menecali – si concentrerà negli interventi di ripristino dell’impianto. In funzione del pieno ripristino dell’attività dell’impianto di selezione, non appena l’area sarà disponibile verranno svolte in primis le attività di bonifica con la selezione dei rifiuti presenti ed i relativi conferimenti a discarica o a recupero”.

Il presidente precisa che dopo le operazioni seguiranno le verifiche alla struttura portante del capannone e successivamente, da parte di tecnici specializzati, la verifica degli impianti presenti al suo interno (rotovaglio, trituratore, struttura di trasporto dei nastri). Tutti gli interventi saranno comunque concordati con le autorità preposte, secondo quanto previsto dall’autorizzazione Aia.

“In questo momento siamo impegnati a stilare un cronoprogramma dettagliato delle attività e dei tempi per il pieno ripristino dell’area di selezione – continua il presidente –. Credo che siano da sottolineare due elementi. Innanzitutto sensibilizzare la popolazione nel non usare la frazione indifferenziata per gettare ogni cosa, in modo particolare va posta attenzione in tutti quei materiali potenzialmente pericolosi come elettrodomestici che contengono una batteria al litio che vanno conferiti nei contenitori piccoli Raee o Ccr o bombolette spray che devono essere conferite come metalli solo dopo un attento controllo del loro effettivo svuotamento".

Secondo elemento invece riguardo le strategie impiantistiche: Asm ha nei suoi impianti il suo maggior valore ed è centrale il loro potenziamento e ammodernamento; non a caso il progetto del nuovo polo impiantistico è forse il più importante per le strategie Asm. Già dal 2018 sono stati fatti i primi studi di fattibilità che negli anni sono stati ammodernati e correlati dei relativi piani economici finanziari che hanno ulteriormente avvalorato la bontà delle idee contenute. Purtroppo l’iter autorizzativo e soprattutto di finanziamento è complesso e non ci consente di essere tempestivi come avremmo voluto. Ulteriore difficoltà è sincronizzare le strategie impiantistiche con un piano regionale rifiuti oramai obsoleto e che è in via di riscrittura da parte della nuova amministrazione regionale dal giorno del suo insediamento di cui, quindi, speriamo presto di poter leggere le indicazioni”.

Menecali ricorda che il conferimento delle bombolette (ovvero quelle etichettate T/F) va al Ccr; quelle vuote (non etichettate T/F) nel metallo. Inoltre si intendono per T/F tossici / infiammabili, molti prodotti di uso quotidiano come solventi, vernici, colori che richiedono cautela nell'utilizzo e nella conservazione. I contenitori, anche se vuoti, vanno comunque considerati rifiuti pericolosi e trattati come tali.

